https://ria.ru/20240728/patriot-1962557698.html

Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"

Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот" - РИА Новости, 28.07.2024

Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"

Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот". РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:57

2024-07-28T19:57

2024-07-28T20:03

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

парк "патриот"

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот".На видеоролике можно увидеть, как люди упали на землю после попадания электрического разряда. Один из них держал в руке зонт.Ранее в минздраве Московской области сообщили РИА Новости, что в результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу.

https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), парк "патриот"