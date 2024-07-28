https://ria.ru/20240728/patriot-1962557698.html
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот" - РИА Новости, 28.07.2024
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот". РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:57
2024-07-28T19:57
2024-07-28T20:03
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
парк "патриот"
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот".На видеоролике можно увидеть, как люди упали на землю после попадания электрического разряда. Один из них держал в руке зонт.Ранее в минздраве Московской области сообщили РИА Новости, что в результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу.
https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html
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Момент смертельного удара молнии
Момент смертельного удара молнии
2024-07-28T19:57
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), парк "патриот"
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), парк "Патриот"
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"
Появилось видео удара молнии по четырем посетителям парка "Патриот"