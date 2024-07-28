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Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот" - РИА Новости, 28.07.2024
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19:57 28.07.2024 (обновлено: 20:03 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/patriot-1962557698.html
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот" - РИА Новости, 28.07.2024
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот". РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:57
2024-07-28T20:03
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
парк "патриот"
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот".На видеоролике можно увидеть, как люди упали на землю после попадания электрического разряда. Один из них держал в руке зонт.Ранее в минздраве Московской области сообщили РИА Новости, что в результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу.
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россия
московская область (подмосковье)
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Момент смертельного удара молнии
Момент смертельного удара молнии
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), парк "патриот"
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), парк "Патриот"
Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот"

Появилось видео удара молнии по четырем посетителям парка "Патриот"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Появилось видео удара молнии по посетителям парка "Патриот".
На видеоролике можно увидеть, как люди упали на землю после попадания электрического разряда. Один из них держал в руке зонт.
Ранее в минздраве Московской области сообщили РИА Новости, что в результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу.
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот"
Вчера, 17:49
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)парк "Патриот"
 
 
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