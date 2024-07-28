Рейтинг@Mail.ru
В Париже часть районов осталась без света - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/parizh-1962513685.html
В Париже часть районов осталась без света
В Париже часть районов осталась без света - РИА Новости, 28.07.2024
В Париже часть районов осталась без света
Часть районов в Париже кратковременно осталась без электричества в ночь на воскресенье из-за поломки, сообщил портал actu.fr. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:22
2024-07-28T14:22
в мире
париж
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149166/28/1491662894_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_49956a2c89b33d4907a467581ed4db61.jpg
ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Часть районов в Париже кратковременно осталась без электричества в ночь на воскресенье из-за поломки, сообщил портал actu.fr. В ночь на воскресенье часть районов города погрузилась в темноту. Об этом начали сообщать пользователи в социальных сетях. На публикуемых видео видно, что на улицах и в домах вообще нет огней. Поломка коснулась 1, 9, 17 и 18 округа города. Управляющая французскими электросетями компания Enedis сообщила о "технической аномалии", которая, по словам компании, была устранена за десять минут. Поломка коснулась порядка 85 тысяч парижан. Инцидент произошел на следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Отмечается, что парижане уже сталкивались с аналогичным массовым отключением электричества. Так, в 2022 году, 125 тысяч человек остались без света.
https://rsport.ria.ru/20240726/dvizhenie-1962101661.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149166/28/1491662894_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_354b793cb7ab2f024f1b10faf853ddb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
В Париже часть районов осталась без света

В Париже часть районов осталась без света из-за поломки

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВид на Эйфелеву башню в Париже
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Вид на Эйфелеву башню в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Часть районов в Париже кратковременно осталась без электричества в ночь на воскресенье из-за поломки, сообщил портал actu.fr.
В ночь на воскресенье часть районов города погрузилась в темноту. Об этом начали сообщать пользователи в социальных сетях. На публикуемых видео видно, что на улицах и в домах вообще нет огней.
Поломка коснулась 1, 9, 17 и 18 округа города.
Управляющая французскими электросетями компания Enedis сообщила о "технической аномалии", которая, по словам компании, была устранена за десять минут.
Поломка коснулась порядка 85 тысяч парижан.
Инцидент произошел на следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
Отмечается, что парижане уже сталкивались с аналогичным массовым отключением электричества. Так, в 2022 году, 125 тысяч человек остались без света.
Пассажиры на вокзале Монпарнас в Париже - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Поджоги привели к нарушению движения поездов во Франции в день открытия ОИ
26 июля, 10:55
 
В миреПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала