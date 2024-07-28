https://ria.ru/20240728/parizh-1962513685.html

В Париже часть районов осталась без света

В Париже часть районов осталась без света - РИА Новости, 28.07.2024

В Париже часть районов осталась без света

Часть районов в Париже кратковременно осталась без электричества в ночь на воскресенье из-за поломки, сообщил портал actu.fr. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:22

2024-07-28T14:22

2024-07-28T14:22

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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Часть районов в Париже кратковременно осталась без электричества в ночь на воскресенье из-за поломки, сообщил портал actu.fr. В ночь на воскресенье часть районов города погрузилась в темноту. Об этом начали сообщать пользователи в социальных сетях. На публикуемых видео видно, что на улицах и в домах вообще нет огней. Поломка коснулась 1, 9, 17 и 18 округа города. Управляющая французскими электросетями компания Enedis сообщила о "технической аномалии", которая, по словам компании, была устранена за десять минут. Поломка коснулась порядка 85 тысяч парижан. Инцидент произошел на следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Отмечается, что парижане уже сталкивались с аналогичным массовым отключением электричества. Так, в 2022 году, 125 тысяч человек остались без света.

https://rsport.ria.ru/20240726/dvizhenie-1962101661.html

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в мире, париж, франция