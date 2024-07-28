Сила в людях. Как освобождали город и крепость Брест

28 июля 1944 года Красная армия, несмотря на отчаянное сопротивление вражеских сил, освободила город Брест. Последний областной центр Белоруссии был полностью очищен от противника меньше чем за двое суток. На этом фоне особенно героически выглядит подвиг защитников Брестской крепости в 1941 году, сопротивлявшихся почти месяц в глубоком тылу вермахта.
Успех освободительной операции во многом был обеспечен согласованным взаимодействием армии, подполья и партизан, создавших в годы войны собственный фронт в тылу противника. За каждым домом, за каждым селом – истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. Их лица навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
© Александр Капустянский
Брестская крепость в день освобождения. 28 июля 1944 года.
Брестская крепость в день освобождения. 28 июля 1944 года.
© Александр Капустянский
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© РИА Новости / Михаил Трахман | Перейти в медиабанкВ шалаше партизанского отряда. Белорусская ССР, 1943 год.
В шалаше партизанского отряда. Белорусская ССР, 1943 год.
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© РИА Новости / Николай Попов | Перейти в медиабанкПартизанский отряд в белорусских лесах на боевом задании. Белорусская ССР, Лето 1944 года.
Партизанский отряд в белорусских лесах на боевом задании. Белорусская ССР, Лето 1944 года.
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© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанк1-й Белорусский фронт. Продвижение войск к городу Барановичи. Белорусская ССР, 1944 год.
1-й Белорусский фронт. Продвижение войск к городу Барановичи. Белорусская ССР, 1944 год.
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© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкКомандиры 1-го Белорусского фронта обсуждают поставленную командованием боевую задачу. Белорусская ССР, лето 1944 года.
Командиры 1-го Белорусского фронта обсуждают поставленную командованием боевую задачу. Белорусская ССР, лето 1944 года.
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© Марк Марков-Гринберг | Перейти в медиабанк1-й Белорусский фронт. Артиллерийская батарея старшего лейтенанта Осипова ведет огонь по врагу. Белорусская ССР, лето 1944 года.
1-й Белорусский фронт. Артиллерийская батарея старшего лейтенанта Осипова ведет огонь по врагу. Белорусская ССР, лето 1944 года.
© Марк Марков-Гринберг
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© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкСоветские бойцы форсируют реку Буг по понтонному мосту с целью окружить и уничтожить брестскую группировку врага. Белорусская ССР, Брестская область, июль 1944 года.
Советские бойцы форсируют реку Буг по понтонному мосту с целью окружить и уничтожить брестскую группировку врага. Белорусская ССР, Брестская область, июль 1944 года.
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© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанк1-й Белорусский фронт. Эвакуация раненых с поля боя. Белорусская ССР, 1944 год.
1-й Белорусский фронт. Эвакуация раненых с поля боя. Белорусская ССР, 1944 год.
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© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанк"На пепелище родного дома". Белорусская ССР, август 1944 года.
"На пепелище родного дома". Белорусская ССР, август 1944 года.
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© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкМестные жители приветствуют советских танкистов, проезжающих по освобожденному селу на трофейном вражеском танке. Белорусская ССР, лето 1944 года.
Местные жители приветствуют советских танкистов, проезжающих по освобожденному селу на трофейном вражеском танке. Белорусская ССР, лето 1944 года.
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© РИА Новости / Николай Максимов | Перейти в медиабанкЖители освобожденной белорусской деревни встречают советских солдат. Белорусская ССР, лето 1944 года.
Жители освобожденной белорусской деревни встречают советских солдат. Белорусская ССР, лето 1944 года.
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