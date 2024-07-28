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Сила в людях. Как освобождали город и крепость Брест

Сила в людях. Как освобождали город и крепость Брест - РИА Новости, 28.07.2024

Сила в людях. Как освобождали город и крепость Брест

28 июля 1944 года Красная армия, несмотря на отчаянное сопротивление вражеских сил, освободила город Брест. Последний областной центр Белоруссии был полностью... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:00

2024-07-28T09:00

2024-07-28T09:00

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брест

белоруссия

общество

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28 июля 1944 года Красная армия, несмотря на отчаянное сопротивление вражеских сил, освободила город Брест. Последний областной центр Белоруссии был полностью очищен от противника меньше чем за двое суток. На этом фоне особенно героически выглядит подвиг защитников Брестской крепости в 1941 году, сопротивлявшихся почти месяц в глубоком тылу вермахта. Успех освободительной операции во многом был обеспечен согласованным взаимодействием армии, подполья и партизан, создавших в годы войны собственный фронт в тылу противника. За каждым домом, за каждым селом – истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. Их лица навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.

брест

белоруссия

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2024

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социальный навигатор, освобождение. путь к победе, фото, красная армия, великая отечественная война (1941-1945), брест, белоруссия, общество