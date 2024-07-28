https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html

В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения

В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения - РИА Новости, 28.07.2024

В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения

Специалисты укрепили дамбу в оренбургском Орске, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков, сообщил мэр Артем Воробьев. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T23:12

2024-07-28T23:12

2024-07-28T23:12

жкх

оренбургская область

орск

никель (город)

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты укрепили дамбу в оренбургском Орске, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков, сообщил мэр Артем Воробьев. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер, чтобы предотвратить повторное наводнение в Орске после обильных дождей, поручил мэрии укрепить дамбу, которую прорывало весной, что привело к затоплению части города. В частности, он поручил ускорить засыпку проранов (траншей) на дамбе. "Губернатор поручил, поручение его выполнено. Жители улицы Борисоглебской и поселка Никель в целом могут не переживать за состояние прорана в районе улицы Борисоглебская - проран этот заделан. Сегодня продолжает работать спецтехника", - сказал Воробьев в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале сообщает, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Приток воды в водохранилище составляет 250 кубических метров в секунду. Сброс составляет 192 кубометра. "Все уровни рек в регионе ниже отметки неблагоприятных явлений. Правительство Оренбургской области держит ситуацию на контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках", - сообщают власти. В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240727/chelyabinsk-1962368469.html

https://ria.ru/20240728/sbros-1962462343.html

оренбургская область

орск

никель (город)

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жкх, оренбургская область, орск, никель (город), денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)