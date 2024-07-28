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В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения - РИА Новости, 28.07.2024
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23:12 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html
В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения
В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения - РИА Новости, 28.07.2024
В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения
Специалисты укрепили дамбу в оренбургском Орске, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков, сообщил мэр Артем Воробьев. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T23:12
2024-07-28T23:12
жкх
оренбургская область
орск
никель (город)
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты укрепили дамбу в оренбургском Орске, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков, сообщил мэр Артем Воробьев. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер, чтобы предотвратить повторное наводнение в Орске после обильных дождей, поручил мэрии укрепить дамбу, которую прорывало весной, что привело к затоплению части города. В частности, он поручил ускорить засыпку проранов (траншей) на дамбе. "Губернатор поручил, поручение его выполнено. Жители улицы Борисоглебской и поселка Никель в целом могут не переживать за состояние прорана в районе улицы Борисоглебская - проран этот заделан. Сегодня продолжает работать спецтехника", - сказал Воробьев в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале сообщает, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Приток воды в водохранилище составляет 250 кубических метров в секунду. Сброс составляет 192 кубометра. "Все уровни рек в регионе ниже отметки неблагоприятных явлений. Правительство Оренбургской области держит ситуацию на контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках", - сообщают власти. В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240727/chelyabinsk-1962368469.html
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оренбургская область
орск
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жкх, оренбургская область, орск, никель (город), денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЖКХ, Оренбургская область, Орск, Никель (город), Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения

Специалисты укрепили дамбу в Орске, чтобы избежать повторного затопления

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске. Архивное фото
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УФА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты укрепили дамбу в оренбургском Орске, чтобы избежать повторного затопления города после обильных осадков, сообщил мэр Артем Воробьев.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер, чтобы предотвратить повторное наводнение в Орске после обильных дождей, поручил мэрии укрепить дамбу, которую прорывало весной, что привело к затоплению части города. В частности, он поручил ускорить засыпку проранов (траншей) на дамбе.
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"Губернатор поручил, поручение его выполнено. Жители улицы Борисоглебской и поселка Никель в целом могут не переживать за состояние прорана в районе улицы Борисоглебская - проран этот заделан. Сегодня продолжает работать спецтехника", - сказал Воробьев в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале сообщает, что обильные осадки в регионе, а также в Башкирии и Челябинской области увеличили приток в Ириклинское водохранилище. Приток воды в водохранилище составляет 250 кубических метров в секунду. Сброс составляет 192 кубометра.
"Все уровни рек в регионе ниже отметки неблагоприятных явлений. Правительство Оренбургской области держит ситуацию на контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках", - сообщают власти.
В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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