https://ria.ru/20240728/orden-1962501210.html

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского - РИА Новости, 28.07.2024

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина Орденом святого благоверного князя Александра Невского, передает... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:16

2024-07-28T13:16

2024-07-28T13:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина Орденом святого благоверного князя Александра Невского, передает корреспондент РИА Новости.Орден Святого благоверного князя Александра Невского – общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде". Орден имеет три степени. Орден учрежден определением Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского.Орденом Александра Невского награждаются: военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя, в том числе в строительство храмов и других памятных мест, связанных с его именем.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.

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патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, владимир путин, русская православная церковь, россия