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Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского - РИА Новости, 28.07.2024
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Религия
 
13:16 28.07.2024 (обновлено: 13:22 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/orden-1962501210.html
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского - РИА Новости, 28.07.2024
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина Орденом святого благоверного князя Александра Невского, передает... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:16
2024-07-28T13:22
религия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина Орденом святого благоверного князя Александра Невского, передает корреспондент РИА Новости.Орден Святого благоверного князя Александра Невского – общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде". Орден имеет три степени. Орден учрежден определением Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского.Орденом Александра Невского награждаются: военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя, в том числе в строительство храмов и других памятных мест, связанных с его именем.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, владимир путин, русская православная церковь, россия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Александр Невский, Владимир Путин, Русская православная церковь, Россия
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом святого князя Александра Невского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина Орденом святого благоверного князя Александра Невского, передает корреспондент РИА Новости.
Орден Святого благоверного князя Александра Невского – общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде". Орден имеет три степени. Орден учрежден определением Патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского.
Орденом Александра Невского награждаются: военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя, в том числе в строительство храмов и других памятных мест, связанных с его именем.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
12:49
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр НевскийВладимир ПутинРусская православная церковьРоссия
 
 
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