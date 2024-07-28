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В Китае при оползне погибли шесть человек - РИА Новости, 28.07.2024
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06:54 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/opolzen-1962460462.html
В Китае при оползне погибли шесть человек
В Китае при оползне погибли шесть человек - РИА Новости, 28.07.2024
В Китае при оползне погибли шесть человек
Минимум шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в результате оползня в провинции Хунань в центральном Китае, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T06:54
2024-07-28T06:54
в мире
китай
хунань
хэнъян
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ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Минимум шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в результате оползня в провинции Хунань в центральном Китае, сообщило Центральное телевидение Китая. Сообщается, что инцидент произошел в 8.18 (3.18 мск) 28 июля в поселке, расположенном в городском округе Хэнъян. Оползень, вызванный паводком, опрокинул дом. "По предварительным данным, под завалами оказались 18 человек", - говорится в сообщении телевидения. По информации телевидения, на месте продолжаются спасательные работы. На данный момент из под завалов извлекли 12 человек, из них шесть человек погибли, шесть получили ранения.
https://ria.ru/20240720/kitay-1960870460.html
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в мире, китай, хунань, хэнъян
В мире, Китай, Хунань, Хэнъян
В Китае при оползне погибли шесть человек

В китайской провинции Хунань оползень опрокинул дом, шесть человек погибли

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Минимум шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в результате оползня в провинции Хунань в центральном Китае, сообщило Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что инцидент произошел в 8.18 (3.18 мск) 28 июля в поселке, расположенном в городском округе Хэнъян. Оползень, вызванный паводком, опрокинул дом.
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"По предварительным данным, под завалами оказались 18 человек", - говорится в сообщении телевидения.
По информации телевидения, на месте продолжаются спасательные работы. На данный момент из под завалов извлекли 12 человек, из них шесть человек погибли, шесть получили ранения.
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