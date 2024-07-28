https://ria.ru/20240728/opasnost-1962550971.html

В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024

В Херсонской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области спустя почти полтора часа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:03

2024-07-28T19:03

2024-07-28T19:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936087567_0:191:3087:1927_1920x0_80_0_0_3d719ec76e6b5f0465e2c8e67e12dde1.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области спустя почти полтора часа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Отбой ракетной опасности", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Сообщение об опасности было опубликовано в 17.26 мск.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, происшествия