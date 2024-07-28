https://ria.ru/20240728/opasnost-1962550971.html
В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.07.2024
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области спустя почти полтора часа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:03
2024-07-28T19:03
2024-07-28T19:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936087567_0:191:3087:1927_1920x0_80_0_0_3d719ec76e6b5f0465e2c8e67e12dde1.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Скадовском муниципальном округе Херсонской области спустя почти полтора часа, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Отбой ракетной опасности", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Сообщение об опасности было опубликовано в 17.26 мск.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936087567_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_1a0aa8fa0a4328e9eccb53ee2dd83f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Сальдо: в Скадовском районе Херсонской области отменили ракетную опасность