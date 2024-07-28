В ООН выразили сожаление в связи с гибелью мирных жителей в Мадждаль-Шамсе
В ООН сообщили о контактах с Ливаном и Израилем после атаки по Голанским высотам
Флаг ООН. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 июл – РИА Новости. Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий Временными силами ООН в стране (ВСООНЛ) Арольдо Ласаро Саенс выразили сожаление в связи с гибелью мирных жителей при обстреле удерживаемых Израилем Голанских высот, призвали воинствующие стороны к сдержанности.
"Мы сожалеем о гибели мирных жителей - маленьких детей и подростков - в Мадждаль-Шамсе. Гражданские лица должны быть защищены в любое время. Мы настоятельно призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и прекратить продолжающиеся интенсивные обмены ударами", – говорится в заявлении чиновников ООН.
Представители временных сил ООН в Ливане и офис спецкоординатора "поддерживают контакты как с Ливаном, так и с Израилем", отмечается там же.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение, посчитав Голанские высоты оккупированной территорией Сирии.