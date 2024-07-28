Вице-премьер Словакии отказался участвовать в церемонии закрытия Олимпиады
Вице-премьер Словакии: в этом году Игры стали символом извращенного упадка
© Фото : olympics.comПеревернутый флаг Олимпиады на церемонии открытия в Париже
© Фото : olympics.com
Перевернутый флаг Олимпиады на церемонии открытия в Париже. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-премьер Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба, который должен был представлять республику на закрытии Олимпиады в Париже, заявил на своей странице в Facebook*, что не будет участвовать в церемонии, поскольку в этом году Игры стали символом извращенного упадка.
Церемония открытия Игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено). В воскресенье директор по коммуникациям оргкомитета Игр в Париже Энн Дескам принесла извинения перед теми людьми, чьи чувства могли задеть отдельные сцены из церемонии открытия Олимпиады, в частности, пародия на "Тайную вечерю".
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"Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, но эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я решил, что не буду участвовать в церемонии закрытия", - написал Тараба в воскресенье.
Ранее депутат парламента Словакии Зузана Плевикова заявила, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже в пятницу была демонстрацией пошлости и аморальности. Она отметила, что место, где необходимо славить мир, культуру и спорт, превращается в платформу для пропаганды полемики, искаженных моральных и культурных ценностей, назвав это навязыванием либерально-прогрессивистских извращений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.