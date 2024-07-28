https://ria.ru/20240728/obstrel-1962570967.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке - РИА Новости, 28.07.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке
Украинские военные применили дрон-камикадзе по заправочной станции в Донецке, в результате чего возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T22:24
2024-07-28T22:24
2024-07-28T22:24
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские военные применили дрон-камикадзе по заправочной станции в Донецке, в результате чего возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну АЗС напротив больницы №14 в Петровском районе города. Вследствие попадания началось горение газа. На месте происшествия были найдены фрагменты от самого дрона-камикадзе. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. "Днем был первый заход, а вечером уже второй раз летал беспилотник. Оно бахнуло и загорелось. Пожарники сказали уже можно подходить, но я боюсь - жизнь дорога", - рассказала сотрудница АЗС Светлана. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию республики, выпустив 117 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей. Повреждения получили четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b7820fdc823f9a380e38c081f8271e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке
Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну АЗС у больницы в Донецке