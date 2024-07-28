https://ria.ru/20240728/obstrel-1962570967.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке

Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке - РИА Новости, 28.07.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке

Украинские военные применили дрон-камикадзе по заправочной станции в Донецке, в результате чего возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T22:24

2024-07-28T22:24

2024-07-28T22:24

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские военные применили дрон-камикадзе по заправочной станции в Донецке, в результате чего возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну АЗС напротив больницы №14 в Петровском районе города. Вследствие попадания началось горение газа. На месте происшествия были найдены фрагменты от самого дрона-камикадзе. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. "Днем был первый заход, а вечером уже второй раз летал беспилотник. Оно бахнуло и загорелось. Пожарники сказали уже можно подходить, но я боюсь - жизнь дорога", - рассказала сотрудница АЗС Светлана. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию республики, выпустив 117 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей. Повреждения получили четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, донецк