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Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/obstrel-1962570967.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке - РИА Новости, 28.07.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке
Украинские военные применили дрон-камикадзе по заправочной станции в Донецке, в результате чего возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T22:24
2024-07-28T22:24
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские военные применили дрон-камикадзе по заправочной станции в Донецке, в результате чего возник пожар, передает корреспондент РИА Новости. Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну АЗС напротив больницы №14 в Петровском районе города. Вследствие попадания началось горение газа. На месте происшествия были найдены фрагменты от самого дрона-камикадзе. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. "Днем был первый заход, а вечером уже второй раз летал беспилотник. Оно бахнуло и загорелось. Пожарники сказали уже можно подходить, но я боюсь - жизнь дорога", - рассказала сотрудница АЗС Светлана. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию республики, выпустив 117 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей. Повреждения получили четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html
петровский район
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петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке

Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну АЗС у больницы в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские военные применили дрон-камикадзе по заправочной станции в Донецке, в результате чего возник пожар, передает корреспондент РИА Новости.
Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну АЗС напротив больницы №14 в Петровском районе города. Вследствие попадания началось горение газа. На месте происшествия были найдены фрагменты от самого дрона-камикадзе. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
"Днем был первый заход, а вечером уже второй раз летал беспилотник. Оно бахнуло и загорелось. Пожарники сказали уже можно подходить, но я боюсь - жизнь дорога", - рассказала сотрудница АЗС Светлана.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию республики, выпустив 117 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей. Повреждения получили четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецк
 
 
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