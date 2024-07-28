https://ria.ru/20240728/obstrel-1962473301.html
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник - РИА Новости, 28.07.2024
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник
При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб один человек, еще одна женщина получила ранения, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T09:32
2024-07-28T09:32
2024-07-28T11:11
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 28 июл — РИА Новости. При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб один человек, еще одна женщина получила ранения, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке погиб мирный житель. В Раденске многочисленные осколочные ранения получила женщина", — сказал он.По словам источника, в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 15 артиллерийских ударов, а ночью — еще 18. Под огонь попали восемь городов и поселков: Новая Каховка, Раденск, Старая Збурьевка, Таврийск, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка и Корсунка.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимности этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, один человек пострадал
ГЕНИЧЕСК, 28 июл — РИА Новости. При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб один человек, еще одна женщина получила ранения, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке
погиб мирный житель. В Раденске многочисленные осколочные ранения получила женщина", — сказал он.
По словам источника, в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 15 артиллерийских ударов, а ночью — еще 18. Под огонь попали восемь городов и поселков: Новая Каховка, Раденск, Старая Збурьевка, Таврийск, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка и Корсунка.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимности этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.