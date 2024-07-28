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При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 28.07.2024 (обновлено: 11:11 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/obstrel-1962473301.html
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник - РИА Новости, 28.07.2024
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник
При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб один человек, еще одна женщина получила ранения, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T09:32
2024-07-28T11:11
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 28 июл — РИА Новости. При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб один человек, еще одна женщина получила ранения, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке погиб мирный житель. В Раденске многочисленные осколочные ранения получила женщина", — сказал он.По словам источника, в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 15 артиллерийских ударов, а ночью — еще 18. Под огонь попали восемь городов и поселков: Новая Каховка, Раденск, Старая Збурьевка, Таврийск, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка и Корсунка.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимности этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель, сообщил источник

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель, один человек пострадал

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 июл — РИА Новости. При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погиб один человек, еще одна женщина получила ранения, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке погиб мирный житель. В Раденске многочисленные осколочные ранения получила женщина", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
По словам источника, в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 15 артиллерийских ударов, а ночью — еще 18. Под огонь попали восемь городов и поселков: Новая Каховка, Раденск, Старая Збурьевка, Таврийск, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка и Корсунка.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимности этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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