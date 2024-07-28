Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в жилом массиве "Солнечный" в Калининском районе Горловки. 28 июля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в жилом массиве "Солнечный" в Калининском районе Горловки. 28 июля 2024
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 3.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
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В 6.40 утра ВСУ выпустили по Горловке еще четыре снаряда того же калибра. В промежутке с 7.30 по 8.00 обстрелу подвергся Петровский район Донецка, в общей сложности по нему выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.