https://ria.ru/20240728/nevernost-1962475623.html

Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности, показал опрос

Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности, показал опрос - РИА Новости, 28.07.2024

Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности, показал опрос

Каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности: при этом связи на стороне чаще допускают мужчины, чем женщины,... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:48

2024-07-28T09:48

2024-07-28T09:50

общество

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности: при этом связи на стороне чаще допускают мужчины, чем женщины, показал опрос SuperJob для РИА Новости. "В неверности признался каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно", - выяснилось в ходе опроса. Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы - 14%. На втором месте - жажда новых впечатлений - 12%, ранее в подобной слабости признавались чаще. По 9% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям. Россияне довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 39% однозначно уверены в этом, еще 37% - скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод. Опрос проводился с 27 июня по 25 июля среди экономически активного населения России старше 18 лет. Размер выборки - 3000 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 525 населенных пунктах.

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924742175.html

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общество, россия