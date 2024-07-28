https://ria.ru/20240728/nevernost-1962475623.html
Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности, показал опрос
Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности, показал опрос - РИА Новости, 28.07.2024
Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности, показал опрос
Каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности: при этом связи на стороне чаще допускают мужчины, чем женщины,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T09:48
2024-07-28T09:48
2024-07-28T09:50
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156201/16/1562011683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1489e1b5aa255d041ece158d846549ad.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности: при этом связи на стороне чаще допускают мужчины, чем женщины, показал опрос SuperJob для РИА Новости. "В неверности признался каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно", - выяснилось в ходе опроса. Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы - 14%. На втором месте - жажда новых впечатлений - 12%, ранее в подобной слабости признавались чаще. По 9% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям. Россияне довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 39% однозначно уверены в этом, еще 37% - скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод. Опрос проводился с 27 июня по 25 июля среди экономически активного населения России старше 18 лет. Размер выборки - 3000 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 525 населенных пунктах.
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924742175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156201/16/1562011683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e61ec00a34c0ba7b97a632d3b792ed20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности, показал опрос
SuperJob: каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности: при этом связи на стороне чаще допускают мужчины, чем женщины, показал опрос SuperJob для РИА Новости.
«
"В неверности признался каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно", - выяснилось в ходе опроса.
Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы - 14%. На втором месте - жажда новых впечатлений - 12%, ранее в подобной слабости признавались чаще. По 9% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причем мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.
Россияне довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 39% однозначно уверены в этом, еще 37% - скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.
Опрос проводился с 27 июня по 25 июля среди экономически активного населения России старше 18 лет. Размер выборки - 3000 респондентов, место проведения опроса - Россия, все округа, в 525 населенных пунктах.