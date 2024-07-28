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"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона - РИА Новости, 28.07.2024
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06:14 28.07.2024 (обновлено: 06:18 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/narkokartel-1962458497.html
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона - РИА Новости, 28.07.2024
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона
Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал сооснователя орагнизации Исмаэля "Эль Майо" Самбаду американским... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T06:14
2024-07-28T06:18
в мире
сша
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал сооснователя орагнизации Исмаэля "Эль Майо" Самбаду американским спецслужбам, сообщает The Wall Street Journal.В пятницу ФБР заявило о задержании Гусмана и "Эль Майо" в аэропорту техасского города Эль-Пасо недалеко от границы с Мексикой."Гусман тайно договорился с официальными лицами США о приземлении вместе с "Эль Майо" в аэропорту недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. &lt;...&gt; Он боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и захотел этого избежать", — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции по поимке "Эль Майо".В статье отмечается, что "Эль Майо" принял предложение Гусмана совершить совместный полет, рассчитывая прибыть на север Мексики. Однако самолет приземлился в Техасе, где американские спецслужбы взяли обоих мужчин под стражу. При этом утверждается, что многие жители родного для наркобаронов города Кульякана опасаются, что в результате ареста "Эль Майо" город может стать ареной ожесточенной борьбы за власть."Он ("Эль Майо". — Прим. ред.) долгое время помогал держать под контролем мелкую преступность и защищать Кульякан от нападений конкурирующих преступных организаций", — говорится в публикации."Эль Майо", основавший картель в штате Синалоа вместе с "Коротышкой" ("Эль Чапо"), ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.Вместе с "Эль Майо" власти США задержали уже второго сына "Коротышки" - Хоакина Гусмана Лопеса, его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе в настоящий момент остаются еще двое "чапитос" - сыновей "Коротышки", которые также принимают участие в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ оспаривает с ними лидерство в картеле.
https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html
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в мире, сша, мексика, техас
В мире, США, Мексика, Техас
"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона

WSJ: наркобарона "Эль Майо" сдал американцам пойманный вместе с ним Гусман

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР.
Агент ФБР. - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал сооснователя орагнизации Исмаэля "Эль Майо" Самбаду американским спецслужбам, сообщает The Wall Street Journal.
В пятницу ФБР заявило о задержании Гусмана и "Эль Майо" в аэропорту техасского города Эль-Пасо недалеко от границы с Мексикой.
"Гусман тайно договорился с официальными лицами США о приземлении вместе с "Эль Майо" в аэропорту недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. <...> Он боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и захотел этого избежать", — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции по поимке "Эль Майо".
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В статье отмечается, что "Эль Майо" принял предложение Гусмана совершить совместный полет, рассчитывая прибыть на север Мексики. Однако самолет приземлился в Техасе, где американские спецслужбы взяли обоих мужчин под стражу.
При этом утверждается, что многие жители родного для наркобаронов города Кульякана опасаются, что в результате ареста "Эль Майо" город может стать ареной ожесточенной борьбы за власть.
"Он ("Эль Майо". — Прим. ред.) долгое время помогал держать под контролем мелкую преступность и защищать Кульякан от нападений конкурирующих преступных организаций", — говорится в публикации.
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"Эль Майо", основавший картель в штате Синалоа вместе с "Коротышкой" ("Эль Чапо"), ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
Вместе с "Эль Майо" власти США задержали уже второго сына "Коротышки" - Хоакина Гусмана Лопеса, его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе в настоящий момент остаются еще двое "чапитос" - сыновей "Коротышки", которые также принимают участие в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ оспаривает с ними лидерство в картеле.
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