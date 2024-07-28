"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона
WSJ: наркобарона "Эль Майо" сдал американцам пойманный вместе с ним Гусман
© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР.
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР.. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал сооснователя орагнизации Исмаэля "Эль Майо" Самбаду американским спецслужбам, сообщает The Wall Street Journal.
В пятницу ФБР заявило о задержании Гусмана и "Эль Майо" в аэропорту техасского города Эль-Пасо недалеко от границы с Мексикой.
"Гусман тайно договорился с официальными лицами США о приземлении вместе с "Эль Майо" в аэропорту недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. <...> Он боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и захотел этого избежать", — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции по поимке "Эль Майо".
В статье отмечается, что "Эль Майо" принял предложение Гусмана совершить совместный полет, рассчитывая прибыть на север Мексики. Однако самолет приземлился в Техасе, где американские спецслужбы взяли обоих мужчин под стражу.
При этом утверждается, что многие жители родного для наркобаронов города Кульякана опасаются, что в результате ареста "Эль Майо" город может стать ареной ожесточенной борьбы за власть.
"Он ("Эль Майо". — Прим. ред.) долгое время помогал держать под контролем мелкую преступность и защищать Кульякан от нападений конкурирующих преступных организаций", — говорится в публикации.
"Эль Майо", основавший картель в штате Синалоа вместе с "Коротышкой" ("Эль Чапо"), ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.
Вместе с "Эль Майо" власти США задержали уже второго сына "Коротышки" - Хоакина Гусмана Лопеса, его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе в настоящий момент остаются еще двое "чапитос" - сыновей "Коротышки", которые также принимают участие в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ оспаривает с ними лидерство в картеле.