https://ria.ru/20240728/narkokartel-1962458497.html

"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона

"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона - РИА Новости, 28.07.2024

"Жестокий конец": в США раскрыли детали задержания крупного наркобарона

Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал сооснователя орагнизации Исмаэля "Эль Майо" Самбаду американским... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T06:14

2024-07-28T06:14

2024-07-28T06:18

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Один из сыновей основателя мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лопес сдал сооснователя орагнизации Исмаэля "Эль Майо" Самбаду американским спецслужбам, сообщает The Wall Street Journal.В пятницу ФБР заявило о задержании Гусмана и "Эль Майо" в аэропорту техасского города Эль-Пасо недалеко от границы с Мексикой."Гусман тайно договорился с официальными лицами США о приземлении вместе с "Эль Майо" в аэропорту недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. <...> Он боялся, что его карьера наркоторговца приведет к жестокому концу, и захотел этого избежать", — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции по поимке "Эль Майо".В статье отмечается, что "Эль Майо" принял предложение Гусмана совершить совместный полет, рассчитывая прибыть на север Мексики. Однако самолет приземлился в Техасе, где американские спецслужбы взяли обоих мужчин под стражу. При этом утверждается, что многие жители родного для наркобаронов города Кульякана опасаются, что в результате ареста "Эль Майо" город может стать ареной ожесточенной борьбы за власть."Он ("Эль Майо". — Прим. ред.) долгое время помогал держать под контролем мелкую преступность и защищать Кульякан от нападений конкурирующих преступных организаций", — говорится в публикации."Эль Майо", основавший картель в штате Синалоа вместе с "Коротышкой" ("Эль Чапо"), ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.Вместе с "Эль Майо" власти США задержали уже второго сына "Коротышки" - Хоакина Гусмана Лопеса, его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе в настоящий момент остаются еще двое "чапитос" - сыновей "Коротышки", которые также принимают участие в операциях картеля, а также его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ оспаривает с ними лидерство в картеле.

https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html

https://ria.ru/20240704/voyna-1957251779.html

https://ria.ru/20240624/bolgariya-1955037894.html

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