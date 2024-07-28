https://ria.ru/20240728/napadenie-1962575982.html
СМИ: недалеко от резиденции Шольца произошла драка с применением ножа
СМИ: недалеко от резиденции Шольца произошла драка с применением ножа - РИА Новости, 28.07.2024
СМИ: недалеко от резиденции Шольца произошла драка с применением ножа
Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в Берлине недалеко от резиденции федерального канцлера, пишет Bild. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T23:42
2024-07-28T23:42
2024-07-28T23:54
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в Берлине недалеко от резиденции федерального канцлера, пишет Bild."Кровопролитие с четырьмя ранеными произошло в воскресенье вечером около 20:40 (21:40 мск) в парке Шпреебоген у моста Густава Хайнемана — очень близко к резиденции канцлера!" — говорится в статье.Сообщается, что трех человек госпитализировали с серьезными ранениями. По данным издания, на месте задействованы многочисленные машины скорой помощи и даже спасательный вертолет.Подозреваемого задержали в районе главного железнодорожного вокзала. По предварительной информации, причиной инцидента стала вспыхнувшая ссора, более точные мотивы пока не ясны.
https://ria.ru/20240714/germaniya-1959600968.html
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в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
СМИ: недалеко от резиденции Шольца произошла драка с применением ножа
Bild: при нападении с ножом у резиденции канцлера ФРГ пострадали четыре человека