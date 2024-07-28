https://ria.ru/20240728/moskva-1964458946.html

Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер

Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер - РИА Новости, 06.08.2024

Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер

Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве ночью и утром в понедельник, жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-07-28T22:31

2024-07-28T22:31

2024-08-06T16:12

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве ночью и утром в понедельник, жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Сильный дождь ожидается в столице завтра, 29 июля. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что особенно интенсивные осадки ожидаются в ночные и утренние часы, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экология в россии, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы