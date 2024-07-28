https://ria.ru/20240728/moskva-1964458946.html
Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер
Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер - РИА Новости, 06.08.2024
Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер
Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве ночью и утром в понедельник, жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-07-28T22:31
2024-07-28T22:31
2024-08-06T16:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
экология в россии
погода
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954357529_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1905a136eb412af0f18ec4a48897698f.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве ночью и утром в понедельник, жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Сильный дождь ожидается в столице завтра, 29 июля. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что особенно интенсивные осадки ожидаются в ночные и утренние часы, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
https://ria.ru/20240626/pogoda-1955641735.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954357529_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_868212e9d9a7bbea1764230849e2b39f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экология в россии, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Экология в России, Погода, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы