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Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер - РИА Новости, 06.08.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
22:31 28.07.2024 (обновлено: 16:12 06.08.2024)
https://ria.ru/20240728/moskva-1964458946.html
Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер
Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер - РИА Новости, 06.08.2024
Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер
Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве ночью и утром в понедельник, жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-07-28T22:31
2024-08-06T16:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
экология в россии
погода
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве ночью и утром в понедельник, жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Сильный дождь ожидается в столице завтра, 29 июля. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что особенно интенсивные осадки ожидаются в ночные и утренние часы, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
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москва, экология в россии, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Экология в России, Погода, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Москвичей призвали быть внимательнее на улице — ожидаются дождь и ветер

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка бежит с зонтом во время дождя в Москве
Девушка бежит с зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка бежит с зонтом во время дождя в Москве
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве ночью и утром в понедельник, жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«
"Сильный дождь ожидается в столице завтра, 29 июля. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что особенно интенсивные осадки ожидаются в ночные и утренние часы, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЭкология в РоссииПогодаГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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