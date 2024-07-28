https://ria.ru/20240728/moskva-1962479443.html

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 28.07.2024

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Гроза, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12 до 21 часа в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T10:27

2024-07-28T10:27

2024-07-28T10:27

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Гроза, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12 до 21 часа в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12 до 21 часа 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода