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Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре - РИА Новости, 28.07.2024
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
Гроза, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12 до 21 часа в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:27
2024-07-28T10:27
2024-07-28T10:27
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Гроза, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12 до 21 часа в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12 до 21 часа 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
МЧС: гроза, ливень и порывы ветра ожидаются в Москве в воскресенье
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Гроза, ливень и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 12 до 21 часа в воскресенье, сообщает столичный главк МЧС РФ.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12 до 21 часа 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходам же советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.