https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html

Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот"

Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот" - РИА Новости, 28.07.2024

Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот"

Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:49

2024-07-28T17:49

2024-07-28T19:57

происшествия

патриот

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в минздраве Московской области сообщили РИА Новости, что в результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу. "На главной площади перед Храмом в подмосковном парке "Патриот" четверо людей прятались от дождя под зонтом, когда в них ударила молния", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что один из этих людей погиб, а трое пострадали и были доставлены в медучреждение.Собеседник агентства добавил, что из трех пострадавших один находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, третий получил легкую форму повреждений.

https://ria.ru/20240531/molniya-1949799361.html

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2024

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происшествия, патриот