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Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот" - РИА Новости, 28.07.2024
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17:49 28.07.2024 (обновлено: 19:57 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html
Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот"
Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот" - РИА Новости, 28.07.2024
Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот"
Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:49
2024-07-28T19:57
происшествия
патриот
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в минздраве Московской области сообщили РИА Новости, что в результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу. &quot;На главной площади перед Храмом в подмосковном парке &quot;Патриот&quot; четверо людей прятались от дождя под зонтом, когда в них ударила молния&quot;, - сказал собеседник агентства, подтвердив, что один из этих людей погиб, а трое пострадали и были доставлены в медучреждение.Собеседник агентства добавил, что из трех пострадавших один находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, третий получил легкую форму повреждений.
https://ria.ru/20240531/molniya-1949799361.html
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происшествия, патриот
Происшествия, Патриот
Экстренные службы раскрыли подробности удара молнии в парке "Патриот"

Люди, в которых ударила молния в парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя

© Артем БуденныйСобор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот"
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Артем Буденный
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
© ПулМомент смертельного удара молнии
Момент смертельного удара молнии - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Пул
Момент смертельного удара молнии
Ранее в минздраве Московской области сообщили РИА Новости, что в результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" один человек погиб, еще трое пострадавших доставлены в больницу.
«

"На главной площади перед Храмом в подмосковном парке "Патриот" четверо людей прятались от дождя под зонтом, когда в них ударила молния", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что один из этих людей погиб, а трое пострадали и были доставлены в медучреждение.

Собеседник агентства добавил, что из трех пострадавших один находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, третий получил легкую форму повреждений.
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ПроисшествияПатриот
 
 
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