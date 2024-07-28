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При ударе молнии в подмосковном парке "Патриот" погиб человек - РИА Новости, 28.07.2024
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16:52 28.07.2024 (обновлено: 19:57 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/molniya-1962535635.html
При ударе молнии в подмосковном парке "Патриот" погиб человек
При ударе молнии в подмосковном парке "Патриот" погиб человек - РИА Новости, 28.07.2024
При ударе молнии в подмосковном парке "Патриот" погиб человек
Один человек погиб после удара молнии в парке "Патриот", еще три пострадали, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:52
2024-07-28T19:57
московская область (подмосковье)
происшествия
патриот
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Один человек погиб после удара молнии в парке "Патриот", еще три пострадали, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области."В результате происшествия погиб один человек и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение Минздрава МО", — говорится в заявлении.По данным ведомства, один из поступивших пациентов находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.Как уточнили агентству в экстренных службах, инцидент произошел на главной площади перед Храмом в парке "Патриот". Четыре человека прятались от дождя под зонтом в тот момент, когда в них ударила молния.Читайте в Дзен: Франция не смоглаУ Москвы отберут источник бесконечного богатства
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московская область (подмосковье)
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Момент смертельного удара молнии
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московская область (подмосковье), происшествия, патриот
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Патриот
При ударе молнии в подмосковном парке "Патриот" погиб человек

Один человек погиб после удара молнии в парке "Патриот", три пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Один человек погиб после удара молнии в парке "Патриот", еще три пострадали, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области.
"В результате происшествия погиб один человек и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение Минздрава МО", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, один из поступивших пациентов находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.
Как уточнили агентству в экстренных службах, инцидент произошел на главной площади перед Храмом в парке "Патриот". Четыре человека прятались от дождя под зонтом в тот момент, когда в них ударила молния.
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияПатриот
 
 
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