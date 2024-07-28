https://ria.ru/20240728/menshova-1962140423.html

Биография Юлии Меньшовой

Биография Юлии Меньшовой - РИА Новости, 28.07.2024

Биография Юлии Меньшовой

Российская актриса Юлия Владимировна Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова (1939-2021) и актрисы Веры Алентовой. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T01:45

2024-07-28T01:45

2024-07-28T01:45

справки

юлия меньшова

московский драматический театр имени а. с. пушкина

вгик

владимир меньшов

вера алентова

москва

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962137167_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_a1b1421fa873be5b5013810e092c8747.jpg

Российская актриса Юлия Владимировна Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова (1939-2021) и актрисы Веры Алентовой.В 1990 году окончила Школу-студию МХАТ (актерская мастерская Александра Калягина).В 1990-1994 годах – актриса МХТ им. А.П. Чехова.Ее первой театральной работой стала роль Женьки в спектакле "Яма" по одноименной повести Александра Куприна. Затем играла графиню Берту в спектакле "Ундина" в постановке Николая Скорика. Последней работой на сцене МХТа стал спектакль режиссера Дмитрия Брусникина "Плач в пригоршню" по пьесе Владимира Гуркина. Позже играла в антрепризных спектаклях "Безымянная звезда" режиссера Ольги Анохиной, "Бестолочь", "День палтуса", "Валентинов день" (все в постановке Романа Самгина). Дебютировала на киноэкране в 1988 году в фильме-спектакле "Кабала святош", исполнив роль незнакомки в маске. Первую главную роль сыграла в фильме "Действуй, Маня!" (1991). Также снималась в фильмах "Если бы знать…" (1992), "Разборчивый жених" (1993), сериалах "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2002-2007), "Преступление будет раскрыто" (2008-2010), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя" (2013), "Между нами, девочками" (2015), "Между нами, девочками. Продолжение" (2018), фильме "Просточеловек" (2023) и др.Юлия Меньшова пробовала себя в режиссуре. В числе ее режиссерских работ – спектакль Московского драматического театра имени А.С. Пушкина "Любовь. Письма" по пьесе "Любовные письма" американского драматурга Альберта Гурнея в переводе Сергея Волынца. Спектакль шел на сцене театра в 2011-2017 годах. В главных ролях были заняты родители Юлии Меньшовой – Вера Алентова и Владимир Меньшов. Также поставила антрепризный спектакль "Друзья" с Андреем Мерзликиным, Дмитрием Мухамадеевым, Константином Юшкевичем и другими актерами в главных ролях. В 2016 году спектакль стал победителем в номинации "Лучший антрепризный спектакль" на фестивале "Амурская осень".Юлия Меньшова работала на телевидении.В 1994-1995 годах была ведущей программы "Мое кино" на телеканале "ТВ-6 Москва".В 1995-2001 годах – продюсер и ведущая программы "Я сама" на телеканале "ТВ-6 Москва".В 1997-1998 годах занимала должность заместителя директора "ТВ-6 Москва".С 1998 года – руководитель дирекции производства программ Московской независимой вещательной корпорации.В 2001-2002 годах возглавляла продюсерский центр "Студия Юлии Меньшовой".Была ведущей программ "Продолжение следует" на НТВ, "Научите меня жить" на ТВ-3, "Наши люди" и "Камера. Мотор. Страна" на Первом канале. В 2013-2017 годах – ведущая программы "Наедине со всеми" на Первом канале.В 2017-2021 годах была ведущей программы "Сегодня вечером" на Первом канале.Доцент кафедры актерского мастерства ВГИКа. Премия ТЭФИ (лучшая телеведущая, программа "Я сама", 1999). Гран-при в конкурсе антрепризы в категории "Театр" XIV Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" (2016). Юлия Меньшова замужем за актером Игорем Гординым. В семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, юлия меньшова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, вгик, владимир меньшов, вера алентова, москва, нтв (телеканал)