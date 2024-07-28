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Биография Юлии Меньшовой - РИА Новости, 28.07.2024
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01:45 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/menshova-1962140423.html
Биография Юлии Меньшовой
Биография Юлии Меньшовой - РИА Новости, 28.07.2024
Биография Юлии Меньшовой
Российская актриса Юлия Владимировна Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова (1939-2021) и актрисы Веры Алентовой. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T01:45
2024-07-28T01:45
справки
юлия меньшова
московский драматический театр имени а. с. пушкина
вгик
владимир меньшов
вера алентова
москва
нтв (телеканал)
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Российская актриса Юлия Владимировна Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова (1939-2021) и актрисы Веры Алентовой.В 1990 году окончила Школу-студию МХАТ (актерская мастерская Александра Калягина).В 1990-1994 годах – актриса МХТ им. А.П. Чехова.Ее первой театральной работой стала роль Женьки в спектакле "Яма" по одноименной повести Александра Куприна. Затем играла графиню Берту в спектакле "Ундина" в постановке Николая Скорика. Последней работой на сцене МХТа стал спектакль режиссера Дмитрия Брусникина "Плач в пригоршню" по пьесе Владимира Гуркина. Позже играла в антрепризных спектаклях "Безымянная звезда" режиссера Ольги Анохиной, "Бестолочь", "День палтуса", "Валентинов день" (все в постановке Романа Самгина). Дебютировала на киноэкране в 1988 году в фильме-спектакле "Кабала святош", исполнив роль незнакомки в маске. Первую главную роль сыграла в фильме "Действуй, Маня!" (1991). Также снималась в фильмах "Если бы знать…" (1992), "Разборчивый жених" (1993), сериалах "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2002-2007), "Преступление будет раскрыто" (2008-2010), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя" (2013), "Между нами, девочками" (2015), "Между нами, девочками. Продолжение" (2018), фильме "Просточеловек" (2023) и др.Юлия Меньшова пробовала себя в режиссуре. В числе ее режиссерских работ – спектакль Московского драматического театра имени А.С. Пушкина "Любовь. Письма" по пьесе "Любовные письма" американского драматурга Альберта Гурнея в переводе Сергея Волынца. Спектакль шел на сцене театра в 2011-2017 годах. В главных ролях были заняты родители Юлии Меньшовой – Вера Алентова и Владимир Меньшов. Также поставила антрепризный спектакль "Друзья" с Андреем Мерзликиным, Дмитрием Мухамадеевым, Константином Юшкевичем и другими актерами в главных ролях. В 2016 году спектакль стал победителем в номинации "Лучший антрепризный спектакль" на фестивале "Амурская осень".Юлия Меньшова работала на телевидении.В 1994-1995 годах была ведущей программы "Мое кино" на телеканале "ТВ-6 Москва".В 1995-2001 годах – продюсер и ведущая программы "Я сама" на телеканале "ТВ-6 Москва".В 1997-1998 годах занимала должность заместителя директора "ТВ-6 Москва".С 1998 года – руководитель дирекции производства программ Московской независимой вещательной корпорации.В 2001-2002 годах возглавляла продюсерский центр "Студия Юлии Меньшовой".Была ведущей программ "Продолжение следует" на НТВ, "Научите меня жить" на ТВ-3, "Наши люди" и "Камера. Мотор. Страна" на Первом канале. В 2013-2017 годах – ведущая программы "Наедине со всеми" на Первом канале.В 2017-2021 годах была ведущей программы "Сегодня вечером" на Первом канале.Доцент кафедры актерского мастерства ВГИКа. Премия ТЭФИ (лучшая телеведущая, программа "Я сама", 1999). Гран-при в конкурсе антрепризы в категории "Театр" XIV Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" (2016). Юлия Меньшова замужем за актером Игорем Гординым. В семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, юлия меньшова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, вгик, владимир меньшов, вера алентова, москва, нтв (телеканал)
Справки, Юлия Меньшова, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, ВГИК, Владимир Меньшов, Вера Алентова, Москва, НТВ (телеканал)

Биография Юлии Меньшовой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса и телеведущая Юлия Меньшова
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Российская актриса Юлия Владимировна Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова (1939-2021) и актрисы Веры Алентовой.
В 1990 году окончила Школу-студию МХАТ (актерская мастерская Александра Калягина).
В 1990-1994 годах – актриса МХТ им. А.П. Чехова.
Ее первой театральной работой стала роль Женьки в спектакле "Яма" по одноименной повести Александра Куприна. Затем играла графиню Берту в спектакле "Ундина" в постановке Николая Скорика. Последней работой на сцене МХТа стал спектакль режиссера Дмитрия Брусникина "Плач в пригоршню" по пьесе Владимира Гуркина. Позже играла в антрепризных спектаклях "Безымянная звезда" режиссера Ольги Анохиной, "Бестолочь", "День палтуса", "Валентинов день" (все в постановке Романа Самгина).
Дебютировала на киноэкране в 1988 году в фильме-спектакле "Кабала святош", исполнив роль незнакомки в маске. Первую главную роль сыграла в фильме "Действуй, Маня!" (1991). Также снималась в фильмах "Если бы знать…" (1992), "Разборчивый жених" (1993), сериалах "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2002-2007), "Преступление будет раскрыто" (2008-2010), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя" (2013), "Между нами, девочками" (2015), "Между нами, девочками. Продолжение" (2018), фильме "Просточеловек" (2023) и др.
Юлия Меньшова пробовала себя в режиссуре. В числе ее режиссерских работ – спектакль Московского драматического театра имени А.С. Пушкина "Любовь. Письма" по пьесе "Любовные письма" американского драматурга Альберта Гурнея в переводе Сергея Волынца. Спектакль шел на сцене театра в 2011-2017 годах. В главных ролях были заняты родители Юлии Меньшовой – Вера Алентова и Владимир Меньшов. Также поставила антрепризный спектакль "Друзья" с Андреем Мерзликиным, Дмитрием Мухамадеевым, Константином Юшкевичем и другими актерами в главных ролях. В 2016 году спектакль стал победителем в номинации "Лучший антрепризный спектакль" на фестивале "Амурская осень".
Юлия Меньшова работала на телевидении.
В 1994-1995 годах была ведущей программы "Мое кино" на телеканале "ТВ-6 Москва".
В 1995-2001 годах – продюсер и ведущая программы "Я сама" на телеканале "ТВ-6 Москва".
В 1997-1998 годах занимала должность заместителя директора "ТВ-6 Москва".
С 1998 года – руководитель дирекции производства программ Московской независимой вещательной корпорации.
В 2001-2002 годах возглавляла продюсерский центр "Студия Юлии Меньшовой".
Была ведущей программ "Продолжение следует" на НТВ, "Научите меня жить" на ТВ-3, "Наши люди" и "Камера. Мотор. Страна" на Первом канале.
В 2013-2017 годах – ведущая программы "Наедине со всеми" на Первом канале.
В 2017-2021 годах была ведущей программы "Сегодня вечером" на Первом канале.
Доцент кафедры актерского мастерства ВГИКа.
Премия ТЭФИ (лучшая телеведущая, программа "Я сама", 1999).
Гран-при в конкурсе антрепризы в категории "Театр" XIV Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" (2016).
Юлия Меньшова замужем за актером Игорем Гординым. В семье двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЮлия МеньшоваМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаВГИКВладимир МеньшовВера АлентоваМоскваНТВ (телеканал)
 
 
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