https://ria.ru/20210218/menshova-1597869857.html

Юлия Меньшова объяснила, почему ушла с Первого канала

Юлия Меньшова объяснила, почему ушла с Первого канала

Актриса и журналистка Юлия Меньшова в недавнем выпуске YouTube-шоу Надежды Стрелец объяснила, почему ушла из передачи "Сегодня вечером" на Первом канале,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T07:54

2021-02-18T07:54

2021-02-18T10:50

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юлия меньшова

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Актриса и журналистка Юлия Меньшова в недавнем выпуске YouTube-шоу Надежды Стрелец объяснила, почему ушла из передачи "Сегодня вечером" на Первом канале, которую несколько лет вела в паре с Максимом Галкиным.Меньшова сразу заверила, что причиной ее недавнего ухода был не шоумен (ранее в СМИ писали о том, что между ними натянутые отношения. — Прим. ред.). "Проблема с "Сегодня вечером" вообще не в Максиме", — ответила она. По словам Меньшовой, причиной стала редакция, которая работала на производством программы. "Вы, как звезда проекта, могли же настоять, чтобы нужных вам людей туда взяли?" — поинтересовалась Стрелец. Телеведущая добавила, что какое-то время пыталась пойти на "компромисс с самой собой" и уговорить себя продолжить работу. "Но через полтора года я поняла, что нет, не получается", — прокомментировала она.Сейчас Юлия Меньшова, которую многие считают одним из лучших интервьюеров в России, после ситуации с "Сегодня вечером" серьезно задумалась над тем, чтобы оставить телевидение и запустить на YouTube собственное шоу с приглашенными гостями. На Первом канале уход актрисы пока не прокомментировали.

https://ria.ru/20190728/1556946569.html

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2021

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шоу-бизнес, первый канал (телеканал), россия, знаменитости, звезды, youtube, максим галкин, юлия меньшова