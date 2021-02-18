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https://ria.ru/20210218/menshova-1597869857.html
Юлия Меньшова объяснила, почему ушла с Первого канала
Юлия Меньшова объяснила, почему ушла с Первого канала
Актриса и журналистка Юлия Меньшова в недавнем выпуске YouTube-шоу Надежды Стрелец объяснила, почему ушла из передачи "Сегодня вечером" на Первом канале,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T07:54
2021-02-18T10:50
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шоу-бизнес
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звезды
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максим галкин
юлия меньшова
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Актриса и журналистка Юлия Меньшова в недавнем выпуске YouTube-шоу Надежды Стрелец объяснила, почему ушла из передачи "Сегодня вечером" на Первом канале, которую несколько лет вела в паре с Максимом Галкиным.Меньшова сразу заверила, что причиной ее недавнего ухода был не шоумен (ранее в СМИ писали о том, что между ними натянутые отношения. — Прим. ред.). "Проблема с "Сегодня вечером" вообще не в Максиме", — ответила она. По словам Меньшовой, причиной стала редакция, которая работала на производством программы. "Вы, как звезда проекта, могли же настоять, чтобы нужных вам людей туда взяли?" — поинтересовалась Стрелец. Телеведущая добавила, что какое-то время пыталась пойти на "компромисс с самой собой" и уговорить себя продолжить работу. "Но через полтора года я поняла, что нет, не получается", — прокомментировала она.Сейчас Юлия Меньшова, которую многие считают одним из лучших интервьюеров в России, после ситуации с "Сегодня вечером" серьезно задумалась над тем, чтобы оставить телевидение и запустить на YouTube собственное шоу с приглашенными гостями. На Первом канале уход актрисы пока не прокомментировали.
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шоу-бизнес, первый канал (телеканал), россия, знаменитости, звезды, youtube, максим галкин, юлия меньшова

Юлия Меньшова объяснила, почему ушла с Первого канала

07:54 18.02.2021 (обновлено: 10:50 18.02.2021)
 
© Надежда Стрелец/YoutubeСкриншот видеоинтервью Надежды Стрелец с Юлией Меньшовой
Скриншот видеоинтервью Надежды Стрелец с Юлией Меньшовой - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Надежда Стрелец/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Актриса и журналистка Юлия Меньшова в недавнем выпуске YouTube-шоу Надежды Стрелец объяснила, почему ушла из передачи "Сегодня вечером" на Первом канале, которую несколько лет вела в паре с Максимом Галкиным.
Меньшова сразу заверила, что причиной ее недавнего ухода был не шоумен (ранее в СМИ писали о том, что между ними натянутые отношения. — Прим. ред.). "Проблема с "Сегодня вечером" вообще не в Максиме", — ответила она.
По словам Меньшовой, причиной стала редакция, которая работала на производством программы. "Вы, как звезда проекта, могли же настоять, чтобы нужных вам людей туда взяли?" — поинтересовалась Стрелец.
"Нет, это несколько иначе устроено на телевидение. Потому что есть редакция, которая много лет делала этот проект. Она надежная, она добивается рейтингов своими способами. Эти способы мне категорически не подходили", — пояснила Юлия Меньшова.
Телеведущая добавила, что какое-то время пыталась пойти на "компромисс с самой собой" и уговорить себя продолжить работу. "Но через полтора года я поняла, что нет, не получается", — прокомментировала она.
Сейчас Юлия Меньшова, которую многие считают одним из лучших интервьюеров в России, после ситуации с "Сегодня вечером" серьезно задумалась над тем, чтобы оставить телевидение и запустить на YouTube собственное шоу с приглашенными гостями.
На Первом канале уход актрисы пока не прокомментировали.
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