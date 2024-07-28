https://ria.ru/20240728/mchs-1962491369.html

В Москве загорелось административное здание

В Москве загорелось административное здание - РИА Новости, 28.07.2024

В Москве загорелось административное здание

Административное трехэтажное здание горит на востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:07

2024-07-28T12:07

2024-07-28T12:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962492822_0:285:959:824_1920x0_80_0_0_d7d3e05cc87d920a4493b1d1dfdb5496.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Административное трехэтажное здание горит на востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На улице Юности горит 3-этажное административное здание. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 35 специалистов и девять единиц техники.

https://ria.ru/20240727/pozhar-1962433212.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия