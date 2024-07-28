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В Москве загорелось административное здание
В Москве загорелось административное здание - РИА Новости, 28.07.2024
В Москве загорелось административное здание
Административное трехэтажное здание горит на востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:07
2024-07-28T12:07
2024-07-28T12:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Административное трехэтажное здание горит на востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На улице Юности горит 3-этажное административное здание. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают 35 специалистов и девять единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Происшествия
В Москве загорелось административное здание
МЧС: административное трехэтажное здание горит на востоке Москвы