https://ria.ru/20240728/malchik-1962519187.html

В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика

В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика - РИА Новости, 28.07.2024

В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика

Полиция, волонтеры и спасатели ищут семилетнего мальчика, который пропал, отдыхая на пляже в Приморье с семьей, сообщает в воскресенье краевое УМВД РФ. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:44

2024-07-28T14:44

2024-07-28T14:44

происшествия

россия

дунай (река)

приморский край

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Полиция, волонтеры и спасатели ищут семилетнего мальчика, который пропал, отдыхая на пляже в Приморье с семьей, сообщает в воскресенье краевое УМВД РФ. Отмечается, что сообщение о пропаже ребенка в районе бухты Безымянная в поселке Дунай поступило в полицию 26 июля. Поиски начали полиция, спасатели, волонтеры. "Установлено, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере в поселке городского типа Дунай. В течение дня 7-летний мальчик играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поле зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушка сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море справа от места купания детей. Следов мальчика нигде не было", - говорится в сообщении. Поиски ребенка продолжаются. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем ребенке, полиция просит обращаться в УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91

https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html

россия

дунай (река)

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дунай (река), приморский край, наводнения в россии — 2024