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В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика - РИА Новости, 28.07.2024
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14:44 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/malchik-1962519187.html
В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика
В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика - РИА Новости, 28.07.2024
В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика
Полиция, волонтеры и спасатели ищут семилетнего мальчика, который пропал, отдыхая на пляже в Приморье с семьей, сообщает в воскресенье краевое УМВД РФ. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:44
2024-07-28T14:44
происшествия
россия
дунай (река)
приморский край
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Полиция, волонтеры и спасатели ищут семилетнего мальчика, который пропал, отдыхая на пляже в Приморье с семьей, сообщает в воскресенье краевое УМВД РФ. Отмечается, что сообщение о пропаже ребенка в районе бухты Безымянная в поселке Дунай поступило в полицию 26 июля. Поиски начали полиция, спасатели, волонтеры. "Установлено, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере в поселке городского типа Дунай. В течение дня 7-летний мальчик играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поле зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушка сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море справа от места купания детей. Следов мальчика нигде не было", - говорится в сообщении. Поиски ребенка продолжаются. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем ребенке, полиция просит обращаться в УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91
https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html
россия
дунай (река)
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происшествия, россия, дунай (река), приморский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Дунай (река), Приморский край, Наводнения в России — 2024
В Приморье ищут пропавшего семилетнего мальчика

В Приморье ищут семилетнего мальчика, пропавшего на отдыхе с семьей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Полиция, волонтеры и спасатели ищут семилетнего мальчика, который пропал, отдыхая на пляже в Приморье с семьей, сообщает в воскресенье краевое УМВД РФ.
Отмечается, что сообщение о пропаже ребенка в районе бухты Безымянная в поселке Дунай поступило в полицию 26 июля. Поиски начали полиция, спасатели, волонтеры.
"Установлено, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере в поселке городского типа Дунай. В течение дня 7-летний мальчик играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поле зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушка сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море справа от места купания детей. Следов мальчика нигде не было", - говорится в сообщении.
Поиски ребенка продолжаются. Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем ребенке, полиция просит обращаться в УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91
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ПроисшествияРоссияДунай (река)Приморский крайНаводнения в России — 2024
 
 
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