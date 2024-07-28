Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик
Лавров провёл встречу с руководством Малайзии в рубашке батик по их просьбе
© РИА новостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан
© РИА новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что малайзийская сторона предложила в ходе его визита провести встречи в традиционных рубашках в стиле батик.
"Вчера, когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой и летели сюда, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках", — рассказал Лавров журналистам.
"Я согласился, мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно", — признался министр.
На встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую темную рубашку батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами.
Батик — это техника ручной росписи и украшенная ею ткань с замысловатыми узорами. В Малайзии для росписи обычно используют тонкий хлопок. Ремесло батика издавна известно в разных регионах мира, в том числе в странах Индийского океана, популярно в Индонезии, встречается и в тропической Африке. В Малайзии искусство росписи по ткани считается одним из национальных символов. Малазийский батик отличает особый выбор узоров, где чаще всего встречаются изображения растений и цветов.