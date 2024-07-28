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Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик - РИА Новости, 28.07.2024
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07:18 28.07.2024 (обновлено: 10:59 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962462693.html
Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик
Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик - РИА Новости, 28.07.2024
Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что малайзийская сторона предложила в ходе его визита провести встречи в традиционных рубашках в стиле... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:18
2024-07-28T10:59
в мире
малайзия
россия
вьентьян (город)
сергей лавров
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что малайзийская сторона предложила в ходе его визита провести встречи в традиционных рубашках в стиле батик. "Вчера, когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой и летели сюда, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках", — рассказал Лавров журналистам. "Я согласился, мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно", — признался министр. На встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую темную рубашку батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами. Батик — это техника ручной росписи и украшенная ею ткань с замысловатыми узорами. В Малайзии для росписи обычно используют тонкий хлопок. Ремесло батика издавна известно в разных регионах мира, в том числе в странах Индийского океана, популярно в Индонезии, встречается и в тропической Африке. В Малайзии искусство росписи по ткани считается одним из национальных символов. Малазийский батик отличает особый выбор узоров, где чаще всего встречаются изображения растений и цветов.
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459888.html
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малайзия
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в мире, малайзия, россия, вьентьян (город), сергей лавров
В мире, Малайзия, Россия, Вьентьян (город), Сергей Лавров
Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик

Лавров провёл встречу с руководством Малайзии в рубашке батик по их просьбе

© РИА новостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что малайзийская сторона предложила в ходе его визита провести встречи в традиционных рубашках в стиле батик.
"Вчера, когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой и летели сюда, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках", — рассказал Лавров журналистам.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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"Я согласился, мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно", — признался министр.
На встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую темную рубашку батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами.
Батик — это техника ручной росписи и украшенная ею ткань с замысловатыми узорами. В Малайзии для росписи обычно используют тонкий хлопок. Ремесло батика издавна известно в разных регионах мира, в том числе в странах Индийского океана, популярно в Индонезии, встречается и в тропической Африке. В Малайзии искусство росписи по ткани считается одним из национальных символов. Малазийский батик отличает особый выбор узоров, где чаще всего встречаются изображения растений и цветов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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В миреМалайзияРоссияВьентьян (город)Сергей Лавров
 
 
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