https://ria.ru/20240728/malayziya-1962462693.html

Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик

Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик - РИА Новости, 28.07.2024

Лавров объяснил, почему надел традиционную рубашку батик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что малайзийская сторона предложила в ходе его визита провести встречи в традиционных рубашках в стиле... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T07:18

2024-07-28T07:18

2024-07-28T10:59

в мире

малайзия

россия

вьентьян (город)

сергей лавров

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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что малайзийская сторона предложила в ходе его визита провести встречи в традиционных рубашках в стиле батик. "Вчера, когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой и летели сюда, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках", — рассказал Лавров журналистам. "Я согласился, мы вежливые люди. И потом, это приятно, если честно", — признался министр. На встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и главой МИД страны Мохамадом Хасаном Лавров надел сине-зеленую темную рубашку батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами. Батик — это техника ручной росписи и украшенная ею ткань с замысловатыми узорами. В Малайзии для росписи обычно используют тонкий хлопок. Ремесло батика издавна известно в разных регионах мира, в том числе в странах Индийского океана, популярно в Индонезии, встречается и в тропической Африке. В Малайзии искусство росписи по ткани считается одним из национальных символов. Малазийский батик отличает особый выбор узоров, где чаще всего встречаются изображения растений и цветов.

https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459888.html

https://ria.ru/20240728/lavrov-1962460370.html

малайзия

россия

вьентьян (город)

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в мире, малайзия, россия, вьентьян (город), сергей лавров