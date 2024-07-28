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Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне - РИА Новости, 28.07.2024
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Наука
 
03:39 28.07.2024 (обновлено: 11:49 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/luna-1962454706.html
Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне
Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне - РИА Новости, 28.07.2024
Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне
Нет сомнений, что американцы действительно были на Луне, сообщил РИА Новости космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T03:39
2024-07-28T11:49
космос - риа наука
луна
россия
земля
олег артемьев
в мире
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наука
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Нет сомнений, что американцы действительно были на Луне, сообщил РИА Новости космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. Он отметил, что люди, которые не верят, что астронавты высадились на Луну в 1969 году, из той же оперы, что и те, кто верит в плоскую Землю. "Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет", — сказал Артемьев.
https://ria.ru/20240725/stantsija-1961983506.html
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космос - риа наука, луна, россия, земля, олег артемьев, в мире, сша
Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Земля, Олег Артемьев, В мире, США, Наука
Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне

Космонавт Артемьев: нет сомнений, что американцы действительно были на Луне

© NASAАстронавт Эдвин Олдрин во время миссии "Аполлон-11" на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин во время миссии Аполлон-11 на Луне - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© NASA
Астронавт Эдвин Олдрин во время миссии "Аполлон-11" на Луне . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Нет сомнений, что американцы действительно были на Луне, сообщил РИА Новости космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.
Он отметил, что люди, которые не верят, что астронавты высадились на Луну в 1969 году, из той же оперы, что и те, кто верит в плоскую Землю.
Луна - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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"Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет", — сказал Артемьев.
 
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