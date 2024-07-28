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Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне
Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне - РИА Новости, 28.07.2024
Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне
Нет сомнений, что американцы действительно были на Луне, сообщил РИА Новости космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T03:39
2024-07-28T03:39
2024-07-28T11:49
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Нет сомнений, что американцы действительно были на Луне, сообщил РИА Новости космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. Он отметил, что люди, которые не верят, что астронавты высадились на Луну в 1969 году, из той же оперы, что и те, кто верит в плоскую Землю. "Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет", — сказал Артемьев.
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Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне
Космонавт Артемьев: нет сомнений, что американцы действительно были на Луне