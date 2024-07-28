https://ria.ru/20240728/luna-1962454706.html

Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне

Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне - РИА Новости, 28.07.2024

Космонавт Артемьев заявил, что американцы действительно были на Луне

Нет сомнений, что американцы действительно были на Луне, сообщил РИА Новости космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T03:39

2024-07-28T03:39

2024-07-28T11:49

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Нет сомнений, что американцы действительно были на Луне, сообщил РИА Новости космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. Он отметил, что люди, которые не верят, что астронавты высадились на Луну в 1969 году, из той же оперы, что и те, кто верит в плоскую Землю. "Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет", — сказал Артемьев.

https://ria.ru/20240725/stantsija-1961983506.html

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