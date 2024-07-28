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Лукашенко завершил визит в Россию - РИА Новости, 28.07.2024
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01:01 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/lukashenko-1962448382.html
Лукашенко завершил визит в Россию
Лукашенко завершил визит в Россию - РИА Новости, 28.07.2024
Лукашенко завершил визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой визит в Россию и прибыл в Минск, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T01:01
2024-07-28T01:01
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
в мире
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МИНСК, 28 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой визит в Россию и прибыл в Минск, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Первый (Лукашенко - ред.) дома. Рабочий визит в Россию завершен. Лидеры (Белоруссии и России - ред.) общались много и предметно", - говорится в сообщении. Как сообщала пресс-служба белорусского президента, Лукашенко 25 июля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В сообщении говорилось, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня. Президенты Белоруссии и России 25-26 июля общались на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, в основном встреча проходила в закрытом для СМИ формате.
https://ria.ru/20240726/putin-1962199286.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко завершил визит в Россию

"Пул Первого": Лукашенко завершил визит в Россию и прибыл в Минск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой визит в Россию и прибыл в Минск, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Первый (Лукашенко - ред.) дома. Рабочий визит в Россию завершен. Лидеры (Белоруссии и России - ред.) общались много и предметно", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме
26 июля, 16:03
Как сообщала пресс-служба белорусского президента, Лукашенко 25 июля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В сообщении говорилось, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Президенты Белоруссии и России 25-26 июля общались на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, в основном встреча проходила в закрытом для СМИ формате.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
25 июля, 15:50
 
РоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
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