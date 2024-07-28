https://ria.ru/20240728/lukashenko-1962448382.html
Лукашенко завершил визит в Россию
Лукашенко завершил визит в Россию - РИА Новости, 28.07.2024
Лукашенко завершил визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой визит в Россию и прибыл в Минск, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T01:01
2024-07-28T01:01
2024-07-28T01:01
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МИНСК, 28 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой визит в Россию и прибыл в Минск, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Первый (Лукашенко - ред.) дома. Рабочий визит в Россию завершен. Лидеры (Белоруссии и России - ред.) общались много и предметно", - говорится в сообщении. Как сообщала пресс-служба белорусского президента, Лукашенко 25 июля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В сообщении говорилось, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным планируется обсудить актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня. Президенты Белоруссии и России 25-26 июля общались на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, в основном встреча проходила в закрытом для СМИ формате.
https://ria.ru/20240726/putin-1962199286.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко завершил визит в Россию
"Пул Первого": Лукашенко завершил визит в Россию и прибыл в Минск