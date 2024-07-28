https://ria.ru/20240728/livan-1962553109.html

Спикер парламента Ливана и спецпосланник США пытаются достичь соглашения

Спикер парламента Ливана и спецпосланник США пытаются достичь соглашения - РИА Новости, 28.07.2024

Спикер парламента Ливана и спецпосланник США пытаются достичь соглашения

Спикер парламента Ливана, видный шиитский политик и лидер партии "Аль-Амаль" Набих Берри вместе со спецпосланником США по Ливану Амосом Хохштейном пытаются... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:21

2024-07-28T19:21

2024-07-28T19:25

израиль

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ДОХА, 28 июл - РИА Новости. Спикер парламента Ливана, видный шиитский политик и лидер партии "Аль-Амаль" Набих Берри вместе со спецпосланником США по Ливану Амосом Хохштейном пытаются достигнуть соглашения о прекращении огня на юге Ливана, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" в воскресенье лидер друзской общины Ливана, бывший глава Прогрессивной социалистической партии Валид Джумблат. "Мы рассчитываем на совместные со спецпосланником США усилия спикера Берри по достижению серьезного прекращения огня на юге Ливана", - отметил Джумблат. Он рассказал, что Хохштейн сообщил об угрозах Израиля провести полномасштабную операцию в Ливане. "Я посоветовал американскому посреднику вернуться к своей основной работе — добиваться прекращения огня... Я напоминаю ему, что он является посредником, а не тем, кто озвучивает угрозы Израиля", - добавил Джумблат. По его словам, "Хезболлах" уважает законы войны в тех операциях, которые проводит, и отвечает только, когда Израиль их нарушает, а утверждение Израиля, будто "Хезболлах" причастно к обстрелу Голанских высот, в результате которого погибли 12 человек, в основном дети и подростки из друзских семей, "является ложью". "Город Мадждаль-Шамс - арабский, где большинство населения не согласились на получение израильского гражданства", - добавил лидер друзской общины Ливана. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.

https://radiosputnik.ru/20240728/izrail-1962535928.html

https://ria.ru/20240728/udar-1962463257.html

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израиль, ливан, в мире