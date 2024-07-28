https://ria.ru/20240728/livan-1962461469.html
Израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 28.07.2024
Израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израильские самолеты атаковали объекты шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:05
2024-07-28T07:05
2024-07-28T08:50
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Израильские самолеты атаковали объекты шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."За ночь авиация Израиля нанесла удары по ряду террористических целей "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана", — говорится в публикации.Цели поражены в том числе в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа. Среди пораженных объектов — схроны с оружием и инфраструктура, уточнили в ЦАХАЛ.Накануне вечером израильская армия сообщила о том, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана. В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. Правительство Ливана, со своей стороны, осудило нападение на мирных жителей и призвало к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240728/khezbolla-1962456734.html
https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html
https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c96392e310e3472f5b396feb6c875bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
Авиация Израиля нанесла удары объектам "Хезболлы" в глубине и на юге Ливана
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Израильские самолеты атаковали объекты шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале
.
"За ночь авиация Израиля нанесла удары по ряду террористических целей "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана", — говорится в публикации.
Цели поражены в том числе в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа. Среди пораженных объектов — схроны с оружием и инфраструктура, уточнили в ЦАХАЛ.
Накануне вечером израильская армия сообщила о том, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут
и движение "Хезболла
", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана
.
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. Правительство Ливана, со своей стороны, осудило нападение на мирных жителей и призвало к прекращению огня на всех фронтах.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив
сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.