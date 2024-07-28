https://ria.ru/20240728/livan-1962461469.html

Израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 28.07.2024

Израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильские самолеты атаковали объекты шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T07:05

2024-07-28T07:05

2024-07-28T08:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Израильские самолеты атаковали объекты шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."За ночь авиация Израиля нанесла удары по ряду террористических целей "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана", — говорится в публикации.Цели поражены в том числе в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа. Среди пораженных объектов — схроны с оружием и инфраструктура, уточнили в ЦАХАЛ.Накануне вечером израильская армия сообщила о том, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана. В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. Правительство Ливана, со своей стороны, осудило нападение на мирных жителей и призвало к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240728/khezbolla-1962456734.html

https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html

https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году