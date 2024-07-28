https://ria.ru/20240728/livan-1962453894.html
Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана, сообщили СМИ
Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2024
Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана, сообщили СМИ
Израильские истребители нанесли удары, по меньшей мере, по пяти городам и деревням на юге Ливана после обвинений ливанского движения "Хезболлах" в обстреле... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T03:12
2024-07-28T03:12
2024-07-28T03:37
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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голанские высоты
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ДОХА, 28 июл — РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары, по меньшей мере, по пяти городам и деревням на юге Ливана после обвинений ливанского движения "Хезболлах" в обстреле Голанских высот, в результате которого погибли 12 человек, сообщил ливанский телеканал "Аль-Манар".По его информации, израильские военные самолеты "нанесли воздушные удары по городам Эль-Хиям и Кфар-Кила на юге Ливана", а также "по окраинам городов Аббасия и Бурдж аль-Шимали в округе Тир на юге Ливана. Кроме того, по сведениям телеканала, они запустили ракету по деревне Тейр Харфа.Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что число погибших при обстреле города Мадждаль-Шамс достигло 12 человек. По его словам, удар наносился ракетой "Фалак-1" иранского производства. По данным пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе.Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хезболла, оон, голанские высоты
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Хезболла, ООН, Голанские высоты
Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана, сообщили СМИ
Аль-Манар: истребители Израиля нанесли удары по населенным пунктам на юге Ливана
ДОХА, 28 июл — РИА Новости.
Израильские истребители нанесли удары, по меньшей мере, по пяти городам и деревням на юге Ливана после обвинений ливанского движения "Хезболлах" в обстреле Голанских высот, в результате которого погибли 12 человек, сообщил ливанский телеканал "Аль-Манар
".
По его информации, израильские военные самолеты "нанесли воздушные удары по городам Эль-Хиям и Кфар-Кила на юге Ливана", а также "по окраинам городов Аббасия и Бурдж аль-Шимали в округе Тир на юге Ливана. Кроме того, по сведениям телеканала, они запустили ракету по деревне Тейр Харфа.
Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что число погибших при обстреле города Мадждаль-Шамс достигло 12 человек. По его словам, удар наносился ракетой "Фалак-1" иранского производства. По данным пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе.
Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут
и шиитское движение "Хезболла
", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана
. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана
.
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами —особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года бывший президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив
сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.