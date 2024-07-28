https://ria.ru/20240728/livan-1962453894.html

Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана, сообщили СМИ

Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2024

Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана, сообщили СМИ

Израильские истребители нанесли удары, по меньшей мере, по пяти городам и деревням на юге Ливана после обвинений ливанского движения "Хезболлах" в обстреле... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T03:12

2024-07-28T03:12

2024-07-28T03:37

в мире

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хезболла

оон

голанские высоты

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ДОХА, 28 июл — РИА Новости. Израильские истребители нанесли удары, по меньшей мере, по пяти городам и деревням на юге Ливана после обвинений ливанского движения "Хезболлах" в обстреле Голанских высот, в результате которого погибли 12 человек, сообщил ливанский телеканал "Аль-Манар".По его информации, израильские военные самолеты "нанесли воздушные удары по городам Эль-Хиям и Кфар-Кила на юге Ливана", а также "по окраинам городов Аббасия и Бурдж аль-Шимали в округе Тир на юге Ливана. Кроме того, по сведениям телеканала, они запустили ракету по деревне Тейр Харфа.Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что число погибших при обстреле города Мадждаль-Шамс достигло 12 человек. По его словам, удар наносился ракетой "Фалак-1" иранского производства. По данным пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе.Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html

https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html

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голанские высоты

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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хезболла, оон, голанские высоты