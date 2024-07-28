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Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2024
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07:01 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962460837.html
Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров
Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2024
Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров
Страны Юго-Восточной Азии видят возможность России выступить как стабилизирующий фактор на фоне "нахрапистых" действий внерегиональных игроков, в том числе США, РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:01
2024-07-28T07:01
в мире
юго-восточная азия
россия
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии видят возможность России выступить как стабилизирующий фактор на фоне "нахрапистых" действий внерегиональных игроков, в том числе США, в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В нас видят (страны Юго-Восточной Азии - ред.), если хотите, балансирующий и стабилизирующий фактор с точки зрения противодействия слишком нахрапистым действиям внерегиональных держав во главе с США, которые действительно продвигают сюда свою военную инфраструктуру, включая стратегические вооружения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.
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в мире, юго-восточная азия, россия, сша, сергей лавров
В мире, Юго-Восточная Азия, Россия, США, Сергей Лавров
Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров

Лавров: страны ЮВА видят в России балансирующий фактор на фоне действий США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии видят возможность России выступить как стабилизирующий фактор на фоне "нахрапистых" действий внерегиональных игроков, в том числе США, в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В нас видят (страны Юго-Восточной Азии - ред.), если хотите, балансирующий и стабилизирующий фактор с точки зрения противодействия слишком нахрапистым действиям внерегиональных держав во главе с США, которые действительно продвигают сюда свою военную инфраструктуру, включая стратегические вооружения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Запад испугался возмездия России
25 июля, 08:00
 
В миреЮго-Восточная АзияРоссияСШАСергей Лавров
 
 
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