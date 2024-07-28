https://ria.ru/20240728/lavrov-1962460837.html
Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров
Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2024
Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров
Страны Юго-Восточной Азии видят возможность России выступить как стабилизирующий фактор на фоне "нахрапистых" действий внерегиональных игроков, в том числе США, РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:01
2024-07-28T07:01
2024-07-28T07:01
в мире
юго-восточная азия
россия
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии видят возможность России выступить как стабилизирующий фактор на фоне "нахрапистых" действий внерегиональных игроков, в том числе США, в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В нас видят (страны Юго-Восточной Азии - ред.), если хотите, балансирующий и стабилизирующий фактор с точки зрения противодействия слишком нахрапистым действиям внерегиональных держав во главе с США, которые действительно продвигают сюда свою военную инфраструктуру, включая стратегические вооружения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
юго-восточная азия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юго-восточная азия, россия, сша, сергей лавров
В мире, Юго-Восточная Азия, Россия, США, Сергей Лавров
Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров
Лавров: страны ЮВА видят в России балансирующий фактор на фоне действий США