https://ria.ru/20240728/lavrov-1962460837.html

Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров

Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2024

Страны ЮВА видят в России стабилизирующий фактор, заявил Лавров

Страны Юго-Восточной Азии видят возможность России выступить как стабилизирующий фактор на фоне "нахрапистых" действий внерегиональных игроков, в том числе США, РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T07:01

2024-07-28T07:01

2024-07-28T07:01

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юго-восточная азия

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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии видят возможность России выступить как стабилизирующий фактор на фоне "нахрапистых" действий внерегиональных игроков, в том числе США, в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В нас видят (страны Юго-Восточной Азии - ред.), если хотите, балансирующий и стабилизирующий фактор с точки зрения противодействия слишком нахрапистым действиям внерегиональных держав во главе с США, которые действительно продвигают сюда свою военную инфраструктуру, включая стратегические вооружения", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

юго-восточная азия

россия

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в мире, юго-восточная азия, россия, сша, сергей лавров