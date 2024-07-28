https://ria.ru/20240728/lavrov-1962460229.html

Лавров прокомментировал атаку по Голанским высотам

Лавров прокомментировал атаку по Голанским высотам - РИА Новости, 28.07.2024

Лавров прокомментировал атаку по Голанским высотам

Москва не видит пока перспектив прекращения кровопролития на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ракетный обстрел Голанских высот. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T06:47

2024-07-28T06:47

2024-07-28T07:03

в мире

голанские высоты

сергей лавров

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Москва не видит пока перспектив прекращения кровопролития на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ракетный обстрел Голанских высот."Пока не видно перспектив прекращения этого кровопролития. Израиль устами премьер-министра (Биньямина) Нетаньяху многократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд, эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача - полностью уничтожить организацию, которая существуют и у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, в том числе в мусульманском мире", - сказал Лавров журналистам."Мы осуждаем все террористические акции, которые предпринимаются любой структурой. Так, мы осудили террористическую атаку ХАМАС на мирных граждан Израиля 7 октября прошлого года. Но ответные действия Израиля неприемлемы", - добавил он.В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html

https://ria.ru/20240728/khusity-1962455363.html

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в мире, голанские высоты, сергей лавров, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, хезболла, оон