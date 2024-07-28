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Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии
Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии - РИА Новости, 28.07.2024
Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал традиционную малайзийскую рубашку батик с узорами для встречи с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T05:33
2024-07-28T05:33
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал традиционную малайзийскую рубашку батик с узорами для встречи с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном. Лавров надел на встречу сине-зеленую темную рубашку со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами, в то время как Хасан выбрал рубашку в темно-синих оттенках с изображением цветов. Батик - это техника ручной росписи и украшенная ею ткань с замысловатыми узорами. В Малайзии для росписи обычно используют тонкий хлопок. Ремесло батика издавна известно в разных регионах мира, в том числе в странах Индийского океана, популярно в Индонезии, встречается и в тропической Африке. В Малайзии искусство росписи по ткани считается одним из национальных символов. Малазийский батик отличает особый выбор узоров, где чаще всего встречаются изображения растений и цветов.
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малайзия, россия, индийский океан, сергей лавров, в мире
Малайзия, Россия, Индийский океан, Сергей Лавров, В мире
Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии
Лавров выбрал рубашку батик с узорами для встречи с главой МИД Малайзии