https://ria.ru/20240728/lavrov-1962458006.html

Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии

Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии - РИА Новости, 28.07.2024

Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал традиционную малайзийскую рубашку батик с узорами для встречи с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T05:33

2024-07-28T05:33

2024-07-28T05:35

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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал традиционную малайзийскую рубашку батик с узорами для встречи с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном. Лавров надел на встречу сине-зеленую темную рубашку со светло-голубыми узорами в виде звезд с двенадцатью лучами, в то время как Хасан выбрал рубашку в темно-синих оттенках с изображением цветов. Батик - это техника ручной росписи и украшенная ею ткань с замысловатыми узорами. В Малайзии для росписи обычно используют тонкий хлопок. Ремесло батика издавна известно в разных регионах мира, в том числе в странах Индийского океана, популярно в Индонезии, встречается и в тропической Африке. В Малайзии искусство росписи по ткани считается одним из национальных символов. Малазийский батик отличает особый выбор узоров, где чаще всего встречаются изображения растений и цветов.

https://ria.ru/20240727/lavrov-1962354200.html

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малайзия, россия, индийский океан, сергей лавров, в мире