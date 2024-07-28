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Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры - РИА Новости, 28.07.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:05 28.07.2024 (обновлено: 18:27 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/lavra-1962522943.html
Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры
Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры - РИА Новости, 28.07.2024
Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры
Президент России Владимир Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:05
2024-07-28T18:27
религия
псков
нева (река)
свердловск
александр невский
владимир путин
елизавета петровна (императрица)
русская православная церковь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В Благовещенской церкви временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского. Президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошли в верхний храм церкви, остановились у раки святого благоверного князя Александра Невского. Президент и патриарх поставили свечи. Затем патриарх наградил Владимира Путина Орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени. В XVIII по указу императрицы Елизаветы Петровны была изготовлен ковчег для мощей святого князя Александра Невского. На лицевой стороне ковчега находятся три рельефных изображения: битва с ливонскими рыцарями, вступление во Псков, битва на Неве при устье реки Ижоры. Далее на боковой стенке – прибытие князя из Золотой Орды в Богородицкий монастырь. К 1752 году были изготовлены серебряные подсвечники и пирамида. К 12 сентября 1753 года сооружение, состоявшее из 6 частей – ковчега, большой пирамиды, двух подсвечников и двух пьедесталов с воинскими трофеями – было завершено. В общей сложности мемориальный комплекс для хранения мощей святого князя весил около 1,5 тонн. Рака с мощами была поставлена в новый ковчег нераспечатанной. После Октябрьской революции рака с мощами Александра Невского была вскрыта, мощи помещены в Музей истории религии и атеизма (находился до 1996 года в Казанском соборе). Раку и серебряную гробницу с сопутствующими предметами перевезли в Эрмитаж. Сотрудники музея в 1922 году спасли мемориальный комплекс от переплавки и продажи за границу. В июле 1941 года гробница была разобрана на части и отправлена в Свердловск. В 1945 году она вернулась, была отреставрирована и представлена в концертном зале Зимнего дворца. Мощи Александра Невского были возвращены в Лавру 3 июня 1989 года и помещены во временную раку. Историческая рака и серебряная гробница были возвращены из Эрмитажа в 2023 году. 12 сентября 2023 года в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского предстоятель РПЦ поместил ковчег с мощами святого князя в историческую раку, переданную из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру и установленную в Благовещенской церкви. Главная святыня Лавры - мощи святого благоверного князя Александра Невского – находятся здесь на время реставрации Свято-Троицкого собора.
https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html
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нева (река)
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Награждение Путина орденом Александра Невского
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского. Орден Святого благоверного князя Александра Невского – общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде".
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псков, нева (река), свердловск, александр невский, владимир путин, елизавета петровна (императрица), русская православная церковь
Религия, Псков, Нева (река), Свердловск, Александр Невский, Владимир Путин, Елизавета Петровна (императрица), Русская православная церковь
Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры

Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 28 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 28 июля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В Благовещенской церкви временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского.
Президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошли в верхний храм церкви, остановились у раки святого благоверного князя Александра Невского. Президент и патриарх поставили свечи.
Затем патриарх наградил Владимира Путина Орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени.
В XVIII по указу императрицы Елизаветы Петровны была изготовлен ковчег для мощей святого князя Александра Невского. На лицевой стороне ковчега находятся три рельефных изображения: битва с ливонскими рыцарями, вступление во Псков, битва на Неве при устье реки Ижоры. Далее на боковой стенке – прибытие князя из Золотой Орды в Богородицкий монастырь. К 1752 году были изготовлены серебряные подсвечники и пирамида. К 12 сентября 1753 года сооружение, состоявшее из 6 частей – ковчега, большой пирамиды, двух подсвечников и двух пьедесталов с воинскими трофеями – было завершено. В общей сложности мемориальный комплекс для хранения мощей святого князя весил около 1,5 тонн. Рака с мощами была поставлена в новый ковчег нераспечатанной.
После Октябрьской революции рака с мощами Александра Невского была вскрыта, мощи помещены в Музей истории религии и атеизма (находился до 1996 года в Казанском соборе). Раку и серебряную гробницу с сопутствующими предметами перевезли в Эрмитаж. Сотрудники музея в 1922 году спасли мемориальный комплекс от переплавки и продажи за границу. В июле 1941 года гробница была разобрана на части и отправлена в Свердловск. В 1945 году она вернулась, была отреставрирована и представлена в концертном зале Зимнего дворца. Мощи Александра Невского были возвращены в Лавру 3 июня 1989 года и помещены во временную раку. Историческая рака и серебряная гробница были возвращены из Эрмитажа в 2023 году. 12 сентября 2023 года в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского предстоятель РПЦ поместил ковчег с мощами святого князя в историческую раку, переданную из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру и установленную в Благовещенской церкви. Главная святыня Лавры - мощи святого благоверного князя Александра Невского – находятся здесь на время реставрации Свято-Троицкого собора.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
Вчера, 12:49
 
РелигияПсковНева (река)СвердловскАлександр НевскийВладимир ПутинЕлизавета Петровна (императрица)Русская православная церковь
 
 
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