https://ria.ru/20240728/lavra-1962522943.html

Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры

Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры - РИА Новости, 28.07.2024

Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры

Президент России Владимир Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T15:05

2024-07-28T15:05

2024-07-28T18:27

религия

псков

нева (река)

свердловск

александр невский

владимир путин

елизавета петровна (императрица)

русская православная церковь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В Благовещенской церкви временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского. Президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошли в верхний храм церкви, остановились у раки святого благоверного князя Александра Невского. Президент и патриарх поставили свечи. Затем патриарх наградил Владимира Путина Орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени. В XVIII по указу императрицы Елизаветы Петровны была изготовлен ковчег для мощей святого князя Александра Невского. На лицевой стороне ковчега находятся три рельефных изображения: битва с ливонскими рыцарями, вступление во Псков, битва на Неве при устье реки Ижоры. Далее на боковой стенке – прибытие князя из Золотой Орды в Богородицкий монастырь. К 1752 году были изготовлены серебряные подсвечники и пирамида. К 12 сентября 1753 года сооружение, состоявшее из 6 частей – ковчега, большой пирамиды, двух подсвечников и двух пьедесталов с воинскими трофеями – было завершено. В общей сложности мемориальный комплекс для хранения мощей святого князя весил около 1,5 тонн. Рака с мощами была поставлена в новый ковчег нераспечатанной. После Октябрьской революции рака с мощами Александра Невского была вскрыта, мощи помещены в Музей истории религии и атеизма (находился до 1996 года в Казанском соборе). Раку и серебряную гробницу с сопутствующими предметами перевезли в Эрмитаж. Сотрудники музея в 1922 году спасли мемориальный комплекс от переплавки и продажи за границу. В июле 1941 года гробница была разобрана на части и отправлена в Свердловск. В 1945 году она вернулась, была отреставрирована и представлена в концертном зале Зимнего дворца. Мощи Александра Невского были возвращены в Лавру 3 июня 1989 года и помещены во временную раку. Историческая рака и серебряная гробница были возвращены из Эрмитажа в 2023 году. 12 сентября 2023 года в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского предстоятель РПЦ поместил ковчег с мощами святого князя в историческую раку, переданную из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру и установленную в Благовещенской церкви. Главная святыня Лавры - мощи святого благоверного князя Александра Невского – находятся здесь на время реставрации Свято-Троицкого собора.

https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html

псков

нева (река)

свердловск

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Награждение Путина орденом Александра Невского Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского. Орден Святого благоверного князя Александра Невского – общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде". 2024-07-28T15:05 true PT0M08S

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псков, нева (река), свердловск, александр невский, владимир путин, елизавета петровна (императрица), русская православная церковь