https://ria.ru/20240728/kriminal-1962192910.html

"Жертв гораздо больше". На кого охотился серийный отравитель из Подмосковья

"Жертв гораздо больше". На кого охотился серийный отравитель из Подмосковья - РИА Новости, 28.07.2024

"Жертв гораздо больше". На кого охотился серийный отравитель из Подмосковья

Подсыпал яд в напиток друга и еду своим родителям — подмосковные следователи задержали 25-летнего Артема Миссюру. Обвинили в убийстве и покушении на двойное... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:02

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Подсыпал яд в напиток друга и еду своим родителям — подмосковные следователи задержали 25-летнего Артема Миссюру. Обвинили в убийстве и покушении на двойное убийство. Молодой человек сейчас находится в СИЗО. О том, кто еще мог пострадать от него, — в материале РИА Новости.Начинающий "химик"Недавно опубликованные кадры из квартиры одного из подмосковных ЖК в Балашихе облетели буквально все СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы. Установленная оперативниками камера зафиксировала, как молодой человек вытаскивает из коробки пакеты с неизвестным порошком белого цвета и подсыпает его в продукты.Отвечая на вопрос следователя о происхождении и предназначении этих веществ, он сразу признался, что приобрел их только с одной целью — отравить отчима. Однако, по версии СК, целью был не только он, но и почти вся его семья.Двадцатипятилетний выпускник Московского автомобильного дорожно-технического университета Артем Миссюра попал под подозрение, когда его родителей госпитализировали с сильным отравлением. В крови пациентов обнаружили не свойственные пищевым продуктам химические элементы и соединения.Более того, их концентрация была так высока, что могла привести к смерти. Супругов спасли, но решили проверить, откуда в еде взялся яд. Тогда и пришла мысль установить в кухне скрытую камеру.Новые жертвыУголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство двух и более человек". Миссюру задержали и отправили в СИЗО, а заодно проверили его знакомых. Как выяснилось — не зря. На одном из допросов обвиняемый признался, что отравил своего приятеля.Это произошло в начале февраля. Они сидели в машине, и Миссюра угостил друга ягодным морсом. В напитке было сильнодействующее химическое вещество. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.Так к уголовному делу добавилась статья "Убийство". Впрочем, следователи уверены, что точку ставить рано: Миссюру подозревают в отравлении еще пятерых человек, один из которых тоже умер.О ком идет речь, не говорят, но, возможно, это его бабушка, которая скончалась несколько лет назад.Работа с детьмиПро Миссюру известно, что, окончив в 2021-м факультет мировой экономики дорожного вуза, он занялся репетиторством по алгебре и геометрии — обучал детей онлайн и офлайн. В интернете на нескольких сайтах до сих пор есть анкета с его данными."В школьные годы хорошо знал алгебру и геометрию, поэтому не составит труда доступным языком объяснить то, что вызывает вопросы, — писал о себе Миссюра. — Если говорить о других моих увлечениях, то в свободное время активно занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни".В одной из анкет имеется положительный отзыв: "Сыну 13 лет, истинный гуманитарий, поэтому с математикой не в ладах. С Артемом занимался почти год. Приятный молодой человек, который быстро нашел общий язык с ребенком и все доступно и грамотно объяснил"."Счастливая" семьяНа странице в ВК у Миссюры в статусе на английском языке такой девиз: "Люди наслаждаются солнцем, я мечтаю о луне". Судя по содержанию аккаунта, он очень любил фильмы о супергероях, увлекался автомобилями, часто посещал ночные заведения.В друзьях — всего около 30 человек. "С Артемом последний раз общался года два назад, — рассказал один из них РИА Новости. — Он выглядел вполне адекватным. Но мы не дружили — так, проводили время в общей компании".Другой приятель тоже не замечал ничего необычного. Остальные, а также мать обвиняемого, на вопросы корреспондента РИА Новости не ответили.При этом на страницах в соцсетях семья Миссюры производила впечатление счастливой. Бабушка часто публиковала фотографии внука и очень хвалила его в комментариях.Что касается расследования, то пока молодой человек находится за решеткой, сотрудники СК продолжают собирать доказательства его преступлений, а также искать другие возможные жертвы. У родных и знакомых Миссюры уже взяли образцы ногтей и волос. О его мотивах ведомство ничего не сообщает.Если вину докажут, обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время судебно-психиатрическая экспертиза определит его вменяемость в момент совершения преступлений. Если обнаружатся отклонения, тюремный срок могут заменить принудительным лечением в закрытой клинике.

московская область (подмосковье)

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)