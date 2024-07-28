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"Жертв гораздо больше". На кого охотился серийный отравитель из Подмосковья - РИА Новости, 28.07.2024
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08:00 28.07.2024 (обновлено: 08:02 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kriminal-1962192910.html
"Жертв гораздо больше". На кого охотился серийный отравитель из Подмосковья
"Жертв гораздо больше". На кого охотился серийный отравитель из Подмосковья - РИА Новости, 28.07.2024
"Жертв гораздо больше". На кого охотился серийный отравитель из Подмосковья
Подсыпал яд в напиток друга и еду своим родителям — подмосковные следователи задержали 25-летнего Артема Миссюру. Обвинили в убийстве и покушении на двойное... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:00
2024-07-28T08:02
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Подсыпал яд в напиток друга и еду своим родителям — подмосковные следователи задержали 25-летнего Артема Миссюру. Обвинили в убийстве и покушении на двойное убийство. Молодой человек сейчас находится в СИЗО. О том, кто еще мог пострадать от него, — в материале РИА Новости.Начинающий "химик"Недавно опубликованные кадры из квартиры одного из подмосковных ЖК в Балашихе облетели буквально все СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы. Установленная оперативниками камера зафиксировала, как молодой человек вытаскивает из коробки пакеты с неизвестным порошком белого цвета и подсыпает его в продукты.Отвечая на вопрос следователя о происхождении и предназначении этих веществ, он сразу признался, что приобрел их только с одной целью — отравить отчима. Однако, по версии СК, целью был не только он, но и почти вся его семья.Двадцатипятилетний выпускник Московского автомобильного дорожно-технического университета Артем Миссюра попал под подозрение, когда его родителей госпитализировали с сильным отравлением. В крови пациентов обнаружили не свойственные пищевым продуктам химические элементы и соединения.Более того, их концентрация была так высока, что могла привести к смерти. Супругов спасли, но решили проверить, откуда в еде взялся яд. Тогда и пришла мысль установить в кухне скрытую камеру.Новые жертвыУголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство двух и более человек". Миссюру задержали и отправили в СИЗО, а заодно проверили его знакомых. Как выяснилось — не зря. На одном из допросов обвиняемый признался, что отравил своего приятеля.Это произошло в начале февраля. Они сидели в машине, и Миссюра угостил друга ягодным морсом. В напитке было сильнодействующее химическое вещество. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.Так к уголовному делу добавилась статья "Убийство". Впрочем, следователи уверены, что точку ставить рано: Миссюру подозревают в отравлении еще пятерых человек, один из которых тоже умер.О ком идет речь, не говорят, но, возможно, это его бабушка, которая скончалась несколько лет назад.Работа с детьмиПро Миссюру известно, что, окончив в 2021-м факультет мировой экономики дорожного вуза, он занялся репетиторством по алгебре и геометрии — обучал детей онлайн и офлайн. В интернете на нескольких сайтах до сих пор есть анкета с его данными."В школьные годы хорошо знал алгебру и геометрию, поэтому не составит труда доступным языком объяснить то, что вызывает вопросы, — писал о себе Миссюра. — Если говорить о других моих увлечениях, то в свободное время активно занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни".В одной из анкет имеется положительный отзыв: "Сыну 13 лет, истинный гуманитарий, поэтому с математикой не в ладах. С Артемом занимался почти год. Приятный молодой человек, который быстро нашел общий язык с ребенком и все доступно и грамотно объяснил"."Счастливая" семьяНа странице в ВК у Миссюры в статусе на английском языке такой девиз: "Люди наслаждаются солнцем, я мечтаю о луне". Судя по содержанию аккаунта, он очень любил фильмы о супергероях, увлекался автомобилями, часто посещал ночные заведения.В друзьях — всего около 30 человек. "С Артемом последний раз общался года два назад, — рассказал один из них РИА Новости. — Он выглядел вполне адекватным. Но мы не дружили — так, проводили время в общей компании".Другой приятель тоже не замечал ничего необычного. Остальные, а также мать обвиняемого, на вопросы корреспондента РИА Новости не ответили.При этом на страницах в соцсетях семья Миссюры производила впечатление счастливой. Бабушка часто публиковала фотографии внука и очень хвалила его в комментариях.Что касается расследования, то пока молодой человек находится за решеткой, сотрудники СК продолжают собирать доказательства его преступлений, а также искать другие возможные жертвы. У родных и знакомых Миссюры уже взяли образцы ногтей и волос. О его мотивах ведомство ничего не сообщает.Если вину докажут, обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время судебно-психиатрическая экспертиза определит его вменяемость в момент совершения преступлений. Если обнаружатся отклонения, тюремный срок могут заменить принудительным лечением в закрытой клинике.
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
"Жертв гораздо больше". На кого охотился серийный отравитель из Подмосковья

СК расследует уголовное дело о нескольких отравлениях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Подсыпал яд в напиток друга и еду своим родителям — подмосковные следователи задержали 25-летнего Артема Миссюру. Обвинили в убийстве и покушении на двойное убийство. Молодой человек сейчас находится в СИЗО. О том, кто еще мог пострадать от него, — в материале РИА Новости.

Начинающий "химик"

Недавно опубликованные кадры из квартиры одного из подмосковных ЖК в Балашихе облетели буквально все СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы. Установленная оперативниками камера зафиксировала, как молодой человек вытаскивает из коробки пакеты с неизвестным порошком белого цвета и подсыпает его в продукты.
Отвечая на вопрос следователя о происхождении и предназначении этих веществ, он сразу признался, что приобрел их только с одной целью — отравить отчима. Однако, по версии СК, целью был не только он, но и почти вся его семья.
© СУ СКР по Московской областиАртем Миссюра подмешивает яд в продукты. Кадр видео
Артем Миссюра подмешивает яд в продукты. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© СУ СКР по Московской области
Артем Миссюра подмешивает яд в продукты. Кадр видео
Двадцатипятилетний выпускник Московского автомобильного дорожно-технического университета Артем Миссюра попал под подозрение, когда его родителей госпитализировали с сильным отравлением. В крови пациентов обнаружили не свойственные пищевым продуктам химические элементы и соединения.
Более того, их концентрация была так высока, что могла привести к смерти. Супругов спасли, но решили проверить, откуда в еде взялся яд. Тогда и пришла мысль установить в кухне скрытую камеру.

Новые жертвы

Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство двух и более человек". Миссюру задержали и отправили в СИЗО, а заодно проверили его знакомых. Как выяснилось — не зря. На одном из допросов обвиняемый признался, что отравил своего приятеля.
Это произошло в начале февраля. Они сидели в машине, и Миссюра угостил друга ягодным морсом. В напитке было сильнодействующее химическое вещество. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.
© СУ СКР по Московской областиСледователи осматривают квартиру отравителя. Кадр видео
Следователи осматривают кваритру отравителя. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© СУ СКР по Московской области
Следователи осматривают квартиру отравителя. Кадр видео
Так к уголовному делу добавилась статья "Убийство". Впрочем, следователи уверены, что точку ставить рано: Миссюру подозревают в отравлении еще пятерых человек, один из которых тоже умер.
О ком идет речь, не говорят, но, возможно, это его бабушка, которая скончалась несколько лет назад.

Работа с детьми

Про Миссюру известно, что, окончив в 2021-м факультет мировой экономики дорожного вуза, он занялся репетиторством по алгебре и геометрии — обучал детей онлайн и офлайн. В интернете на нескольких сайтах до сих пор есть анкета с его данными.
"В школьные годы хорошо знал алгебру и геометрию, поэтому не составит труда доступным языком объяснить то, что вызывает вопросы, — писал о себе Миссюра. — Если говорить о других моих увлечениях, то в свободное время активно занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни".
Анкетта Артема Миссюры
Анкетта Артема Миссюры - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Анкетта Артема Миссюры
В одной из анкет имеется положительный отзыв: "Сыну 13 лет, истинный гуманитарий, поэтому с математикой не в ладах. С Артемом занимался почти год. Приятный молодой человек, который быстро нашел общий язык с ребенком и все доступно и грамотно объяснил".

"Счастливая" семья

На странице в ВК у Миссюры в статусе на английском языке такой девиз: "Люди наслаждаются солнцем, я мечтаю о луне". Судя по содержанию аккаунта, он очень любил фильмы о супергероях, увлекался автомобилями, часто посещал ночные заведения.
В друзьях — всего около 30 человек. "С Артемом последний раз общался года два назад, — рассказал один из них РИА Новости. — Он выглядел вполне адекватным. Но мы не дружили — так, проводили время в общей компании".
© СУ СКР по Московской областиАртем Миссюра на следственном эксперименте. Кадр видео
Артем Миссюра на следственном эксперименте. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© СУ СКР по Московской области
Артем Миссюра на следственном эксперименте. Кадр видео
Другой приятель тоже не замечал ничего необычного. Остальные, а также мать обвиняемого, на вопросы корреспондента РИА Новости не ответили.
При этом на страницах в соцсетях семья Миссюры производила впечатление счастливой. Бабушка часто публиковала фотографии внука и очень хвалила его в комментариях.
Что касается расследования, то пока молодой человек находится за решеткой, сотрудники СК продолжают собирать доказательства его преступлений, а также искать другие возможные жертвы. У родных и знакомых Миссюры уже взяли образцы ногтей и волос. О его мотивах ведомство ничего не сообщает.
Если вину докажут, обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время судебно-психиатрическая экспертиза определит его вменяемость в момент совершения преступлений. Если обнаружатся отклонения, тюремный срок могут заменить принудительным лечением в закрытой клинике.
 
Московская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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