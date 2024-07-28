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В Госдуме прокомментировали нападение на полицейского у "Лужников" - РИА Новости, 28.07.2024
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02:06 28.07.2024 (обновлено: 11:09 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kontrol-1962451756.html
В Госдуме прокомментировали нападение на полицейского у "Лужников"
В Госдуме прокомментировали нападение на полицейского у "Лужников" - РИА Новости, 28.07.2024
В Госдуме прокомментировали нападение на полицейского у "Лужников"
Руководство МВД взяло под личный контроль расследование нападения на полицейского около "Лужников", сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T02:06
2024-07-28T11:09
происшествия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Руководство МВД взяло под личный контроль расследование нападения на полицейского около "Лужников", сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале."Руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с дракой сына миллиардера Тимура Бажаева в связи с активными попытками повлиять на их ход. Для ведомства это должно стать во всех смыслах делом чести: 23-летний мажор ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа", — написал депутат. Он выразил надежду, что виновному не удастся уйти от ответственности.Накануне вечером столичное управление СК сообщило, что Тимура Бажаева задержали за нападение на полицейского. На кадрах с места событий можно видеть, как молодой человек набрасывается на полицейского и бьет его по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.Против Бажаева возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Следствие намерено просить суд заключить его под стражу.Предприниматель Муса Бажаев, отец молодого человека, заявил газете "Известия", что не собирается ни за что бороться. По его словам, если окажется, что его сын виновен в нападении на полицейского, то он понесет справедливое наказание.
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Кадры нападения на полицейского около Лужников
Столичный СК публикует кадры нападения на полицейского около "Лужников". На видео - молодой человек наносит полицейскому удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают нападавшего от коллеги.
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происшествия, москва, россия, цао, александр хинштейн, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, ЦАО, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме прокомментировали нападение на полицейского у "Лужников"

Хинштейн: МВД взяло под контроль дело о нападении на полицейского у "Лужников"

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Руководство МВД взяло под личный контроль расследование нападения на полицейского около "Лужников", сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с дракой сына миллиардера Тимура Бажаева в связи с активными попытками повлиять на их ход. Для ведомства это должно стать во всех смыслах делом чести: 23-летний мажор ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа", — написал депутат.
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Он выразил надежду, что виновному не удастся уйти от ответственности.
Накануне вечером столичное управление СК сообщило, что Тимура Бажаева задержали за нападение на полицейского. На кадрах с места событий можно видеть, как молодой человек набрасывается на полицейского и бьет его по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.
Против Бажаева возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Следствие намерено просить суд заключить его под стражу.
Предприниматель Муса Бажаев, отец молодого человека, заявил газете "Известия", что не собирается ни за что бороться. По его словам, если окажется, что его сын виновен в нападении на полицейского, то он понесет справедливое наказание.
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