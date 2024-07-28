https://ria.ru/20240728/konflikt-1962568577.html
И. о. премьера Ливана назвал способ предотвратить конфликт с Израилем
И. о. премьера Ливана назвал способ предотвратить конфликт с Израилем - РИА Новости, 28.07.2024
И. о. премьера Ливана назвал способ предотвратить конфликт с Израилем
Решение приграничной проблемы между Бейрутом и Тель-Авивом заключается в выполнении резолюции 1701 Совета безопасности ООН, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:57
2024-07-28T21:57
2024-07-28T22:16
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Решение приграничной проблемы между Бейрутом и Тель-Авивом заключается в выполнении резолюции 1701 Совета безопасности ООН, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на переговорах из-за ситуации вокруг удара по Голанским высотам."Глава правительства подчеркнул, что решение по-прежнему заключается в достижении полного прекращения огня и выполнения международной резолюции 1701 в полном объеме, чтобы можно было разорвать порочный круг насилия и не оказаться втянутыми в эскалацию, которая еще более усложнит ситуацию и приведет к нежелательным последствиям", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Микати. В ходе переговоров ливанский премьер подтвердил для собеседников позицию правительства страны, согласно которой все формы насилия в отношении гражданских лиц осуждаются, а единственно возможным решением для предотвращения эскалации и кровопролития является "устойчивое прекращение огня на всех фронтах", указано в релизе. Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, "Хезболла" заявила ООН, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, наджиб микати, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Наджиб Микати, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
И. о. премьера Ливана назвал способ предотвратить конфликт с Израилем
Премьер Ливана: соблюдение резолюции СБ ООН предотвратит конфликт с Израилем
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Решение приграничной проблемы между Бейрутом и Тель-Авивом заключается в выполнении резолюции 1701 Совета безопасности ООН, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на переговорах из-за ситуации вокруг удара по Голанским высотам.
"Глава правительства подчеркнул, что решение по-прежнему заключается в достижении полного прекращения огня и выполнения международной резолюции 1701 в полном объеме, чтобы можно было разорвать порочный круг насилия и не оказаться втянутыми в эскалацию, которая еще более усложнит ситуацию и приведет к нежелательным последствиям", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Микати.
В ходе переговоров ливанский премьер подтвердил для собеседников позицию правительства страны, согласно которой все формы насилия в отношении гражданских лиц осуждаются, а единственно возможным решением для предотвращения эскалации и кровопролития является "устойчивое прекращение огня на всех фронтах", указано в релизе.
Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла
", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана
.
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, "Хезболла" заявила ООН
, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.
Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив
сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.