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Ливанский эксперт спрогнозировал возможные последствия удара по Голанам - РИА Новости, 28.07.2024
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21:24 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/konflikt-1962564377.html
Ливанский эксперт спрогнозировал возможные последствия удара по Голанам
Ливанский эксперт спрогнозировал возможные последствия удара по Голанам - РИА Новости, 28.07.2024
Ливанский эксперт спрогнозировал возможные последствия удара по Голанам
Израиль может дать ограниченный по масштабу ответ на субботний удар по Голанским высотам, ответственность за который Тель-Авив возложил на ливанское движение... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:24
2024-07-28T21:24
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
хасан насрулла
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 28 июл — РИА Новости. Израиль может дать ограниченный по масштабу ответ на субботний удар по Голанским высотам, ответственность за который Тель-Авив возложил на ливанское движение "Хезболлах", заявил РИА Новости ливанский политический аналитик и публицист Хасан ад-Дурр. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах". "Ближайшие часы будут решающими. Израиль обязательно даст ответ "Хезболлах". Разговор сейчас идет о масштабах, характере и месте нанесения этого удара. Он будет носить ограниченный характер, не на уровне полномасштабной войны", - считает аналитик. По мнению эксперта, реакция "Хезболлах" на ожидаемые израильские удары будет зависеть от их масштабов, поскольку ливанское движение опровергло свою причастность к произошедшему в Мадждаль-Шамс и, соответственно, будет расценивать эти удары в качестве независимого инцидента, а не в качестве ответных действий Израиля. Ад-Дурр также отметил, что не стоит делать выводы о характере ожидаемых израильских ударов на основании риторики израильских официальных лиц. "Громкие заявления с израильской стороны стали привычным делом, многие израильские министры угрожали отправить Ливан в каменный век, однако ситуация на поле боя была иной… Угрозы войной связаны с ситуацией внутри страны и не отражают тех мер, которые будут предприняты в реальности", - считает он. Ранее высокопоставленный источник в ливанском движении заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица заговорили о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана. В прошлом августе министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что Израиль без колебаний будет атаковать Ливан и вернет эту страну в "каменный век" в случае провокаций "Хезболлах" или атак против еврейского государства. В ответ генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что Израиль тоже вернется в "каменный век", если начнет войну против Ливана. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
https://ria.ru/20240727/israel-1962441599.html
https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливанский эксперт спрогнозировал возможные последствия удара по Голанам

Аналитик Ад-Дурр: возможный удар Израиля будет носить ограниченный характер

© AP Photo / Hassan ShamsМесто обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Hassan Shams
Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 28 июл — РИА Новости. Израиль может дать ограниченный по масштабу ответ на субботний удар по Голанским высотам, ответственность за который Тель-Авив возложил на ливанское движение "Хезболлах", заявил РИА Новости ливанский политический аналитик и публицист Хасан ад-Дурр.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах".
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27 июля, 22:45
"Ближайшие часы будут решающими. Израиль обязательно даст ответ "Хезболлах". Разговор сейчас идет о масштабах, характере и месте нанесения этого удара. Он будет носить ограниченный характер, не на уровне полномасштабной войны", - считает аналитик.
По мнению эксперта, реакция "Хезболлах" на ожидаемые израильские удары будет зависеть от их масштабов, поскольку ливанское движение опровергло свою причастность к произошедшему в Мадждаль-Шамс и, соответственно, будет расценивать эти удары в качестве независимого инцидента, а не в качестве ответных действий Израиля.
Ад-Дурр также отметил, что не стоит делать выводы о характере ожидаемых израильских ударов на основании риторики израильских официальных лиц.
"Громкие заявления с израильской стороны стали привычным делом, многие израильские министры угрожали отправить Ливан в каменный век, однако ситуация на поле боя была иной… Угрозы войной связаны с ситуацией внутри страны и не отражают тех мер, которые будут предприняты в реальности", - считает он.
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Эксперт прокомментировал инцидент на Голанских высотах
Вчера, 12:25
Ранее высокопоставленный источник в ливанском движении заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица заговорили о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана.
В прошлом августе министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что Израиль без колебаний будет атаковать Ливан и вернет эту страну в "каменный век" в случае провокаций "Хезболлах" или атак против еврейского государства. В ответ генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что Израиль тоже вернется в "каменный век", если начнет войну против Ливана.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
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В миреИзраильЛиванГоланские высотыХасан НасруллаХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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