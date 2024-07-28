https://ria.ru/20240728/kompleks-1962493622.html

Новые береговые ракетные комплексы разработают в срок, заявил Патрушев

Новые береговые ракетные комплексы разработают в срок, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.07.2024

Новые береговые ракетные комплексы разработают в срок, заявил Патрушев

Новые российские береговые ракетные комплексы будут разработаны в срок, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала". РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:17

2024-07-28T12:17

2024-07-28T12:28

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новые российские береговые ракетные комплексы будут разработаны в срок, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала"."Все работы будут выполнены в срок", - сказал Патрушев.О разработке ряда ударных ракетных систем средней и меньшей дальности заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге на параде в честь дня ВМФ России.

https://ria.ru/20240727/parad-1962395754.html

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россия, безопасность, владимир путин