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Новые береговые ракетные комплексы разработают в срок, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.07.2024
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12:17 28.07.2024 (обновлено: 12:28 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kompleks-1962493622.html
Новые береговые ракетные комплексы разработают в срок, заявил Патрушев
Новые береговые ракетные комплексы разработают в срок, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.07.2024
Новые береговые ракетные комплексы разработают в срок, заявил Патрушев
Новые российские береговые ракетные комплексы будут разработаны в срок, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала". РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:17
2024-07-28T12:28
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новые российские береговые ракетные комплексы будут разработаны в срок, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала"."Все работы будут выполнены в срок", - сказал Патрушев.О разработке ряда ударных ракетных систем средней и меньшей дальности заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге на параде в честь дня ВМФ России.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Новые береговые ракетные комплексы разработают в срок, заявил Патрушев

Патрушев: новые российские береговые ракетные комплексы будут разработаны в срок

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкБереговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника в Калининградской области
Береговой ракетный комплекс Бал во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Береговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новые российские береговые ракетные комплексы будут разработаны в срок, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала".
«
"Все работы будут выполнены в срок", - сказал Патрушев.
О разработке ряда ударных ракетных систем средней и меньшей дальности заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге на параде в честь дня ВМФ России.
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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