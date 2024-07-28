https://ria.ru/20240728/kitay-1962540870.html
Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС
Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС - РИА Новости, 28.07.2024
Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС
Китай надеется, что Евросоюз будет объективно смотреть на развитие Китая, рассчитывает на совместное противостояние глобальным вызовам, заявил премьер Госсовета РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:40
2024-07-28T17:40
2024-07-28T17:41
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ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Китай надеется, что Евросоюз будет объективно смотреть на развитие Китая, рассчитывает на совместное противостояние глобальным вызовам, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Пекине. Мелони с 27 по 31 июля находится в Китае с визитом. "Надеемся, что ЕС будет объективно смотреть на развитие Китая, придерживаться партнерской позиции, углублять диалог и сотрудничество, содействовать стабильному и здоровому развитию отношений Китая и Евросоюза, а также совместно противостоять глобальным вызовам", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР. В свою очередь, Мелони отметила, что Италия готова играть активную роль в откровенном диалоге между Китаем и ЕС, а также в построении более стабильных отношений сотрудничества между сторонами.
https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html
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в мире, китай, италия, пекин, джорджа мелони, ли цян, евросоюз
В мире, Китай, Италия, Пекин, Джорджа Мелони, Ли Цян, Евросоюз
Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС
Ли Цян: Китай надеется, что ЕС будет объективно смотреть на развитие республики