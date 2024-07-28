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Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС - РИА Новости, 28.07.2024
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17:40 28.07.2024 (обновлено: 17:41 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kitay-1962540870.html
Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС
Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС - РИА Новости, 28.07.2024
Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС
Китай надеется, что Евросоюз будет объективно смотреть на развитие Китая, рассчитывает на совместное противостояние глобальным вызовам, заявил премьер Госсовета РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:40
2024-07-28T17:41
в мире
китай
италия
пекин
джорджа мелони
ли цян
евросоюз
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ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Китай надеется, что Евросоюз будет объективно смотреть на развитие Китая, рассчитывает на совместное противостояние глобальным вызовам, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Пекине. Мелони с 27 по 31 июля находится в Китае с визитом. "Надеемся, что ЕС будет объективно смотреть на развитие Китая, придерживаться партнерской позиции, углублять диалог и сотрудничество, содействовать стабильному и здоровому развитию отношений Китая и Евросоюза, а также совместно противостоять глобальным вызовам", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР. В свою очередь, Мелони отметила, что Италия готова играть активную роль в откровенном диалоге между Китаем и ЕС, а также в построении более стабильных отношений сотрудничества между сторонами.
https://ria.ru/20240720/kitay-1960720600.html
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в мире, китай, италия, пекин, джорджа мелони, ли цян, евросоюз
В мире, Китай, Италия, Пекин, Джорджа Мелони, Ли Цян, Евросоюз
Китай выразил надежду на совместное противостояние глобальным вызовам с ЕС

Ли Цян: Китай надеется, что ЕС будет объективно смотреть на развитие республики

© AP Photo / Andy WongФлаг КНР в Пекине
Флаг КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаг КНР в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Китай надеется, что Евросоюз будет объективно смотреть на развитие Китая, рассчитывает на совместное противостояние глобальным вызовам, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Пекине.
Мелони с 27 по 31 июля находится в Китае с визитом.
"Надеемся, что ЕС будет объективно смотреть на развитие Китая, придерживаться партнерской позиции, углублять диалог и сотрудничество, содействовать стабильному и здоровому развитию отношений Китая и Евросоюза, а также совместно противостоять глобальным вызовам", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР.
В свою очередь, Мелони отметила, что Италия готова играть активную роль в откровенном диалоге между Китаем и ЕС, а также в построении более стабильных отношений сотрудничества между сторонами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
НАТО бросает Пекину вызов, Китай дает неожиданный ответ
20 июля, 08:00
 
В миреКитайИталияПекинДжорджа МелониЛи ЦянЕвросоюз
 
 
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