https://ria.ru/20240728/kinolog-1962453325.html

Кинолог рассказал, какие собаки хуже поддаются дрессировке

Кинолог рассказал, какие собаки хуже поддаются дрессировке - РИА Новости, 28.07.2024

Кинолог рассказал, какие собаки хуже поддаются дрессировке

Собака может не выполнять команды хозяина и не поддаваться обучению по различным причинам, если это не связано с особенностями породы, то проблемы нужно выявить РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T03:03

2024-07-28T03:03

2024-07-28T05:47

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Собака может не выполнять команды хозяина и не поддаваться обучению по различным причинам, если это не связано с особенностями породы, то проблемы нужно выявить и решить, прежде чем приступать к дрессировке, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Хочу отметить, что собак, которые совсем не поддаются дрессировке, нет, есть или ленивые хозяева, или проблемы, которые не удалось выявить и решить. Не существует и глупых или умных собак. Разные породы создавались для разных целей. Особенности их поведения формировались из поколения в поколение, этот факт нужно учитывать при выборе собаки. Сделать из мопса служебную собаку, которая будет охранять дом, вряд ли получится", – сказал Голубев. Он рассказал, что со сложностями в обучении могут столкнуться обладатели робких и пугливых собак. Такие питомцы могут часто отвлекаться, ошибаться или не воспринимать команды. Хозяевам важно разобраться, что пугает и вызывает стресс у собаки, отметил кинолог. По его словам, это может быть недостаточная социализация, неприятный опыт взаимодействия с хозяином или другие причины. У тех собак, которые попадают в дом уже взрослыми, например, из приюта, может быть масса проблем, связанных со стрессовыми ситуациями, с которыми они столкнулись ранее. Это могут быть грубое отношение предыдущего хозяина, жизнь на улице, конфликты с сородичами. Как правило, эти проблемы не решаются легко, предупредил Голубев. Приступать к дрессировке такого животного можно только после того, как проблемные ситуации будут разобраны и новый хозяин поможет питомцу с ними справиться. Особенно внимательно нужно относиться к воспитанию и дрессировке щенков. Малыши могут часто отвлекаться, не понимать требований хозяина и даже бояться каких-то действий, рассказал президент РКФ. Он добавил, что в период социализации щенки изучают окружающий мир и интересуются всем новым, поэтому иногда им сложно сосредоточиться на чем-то одном. "Хозяину важно дозировать время обучения. При работе с малышом каждая команда отрабатывается не более 4-5 раз, тренировка должна занять у вас не более 15 минут. В ином случае вы можете перегрузить нервную систему и вызвать у собаки отказ от работы и переутомление", - посоветовал Голубев хозяевам щенков. Кроме того, особый подход нужен к гиперактивным собакам. Их чрезмерная возбудимость может быть обусловлена нестабильной нервной системой, им сложно усидеть на месте, внимательно слушать хозяина и ни на что не отвлекаться. Кинолог подчеркнул, что физическая активность для гиперактивных собак не должна сопровождаться высокой эмоциональной составляющей. Командам их нужно учить постепенно и не перегружать.

https://ria.ru/20240721/kinolog-1960989135.html

https://ria.ru/20240630/kinolog-1956395702.html

https://ria.ru/20240714/kinolog-1959504627.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия