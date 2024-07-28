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Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, заявили хуситы - РИА Новости, 28.07.2024
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03:54 28.07.2024 (обновлено: 05:55 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/khusity-1962455363.html
Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, заявили хуситы
Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, заявили хуситы - РИА Новости, 28.07.2024
Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, заявили хуситы
Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, где нет "красных линий", пришло время арабам и мусульманам объединиться в этой войне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T03:54
2024-07-28T05:55
в мире
израиль
йемен
ходейда (город)
исраэль кац
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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БАГДАД, 28 июл - РИА Новости. Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, где нет "красных линий", пришло время арабам и мусульманам объединиться в этой войне, заявил РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Али аль-Кахум. "Йемен и его лидер вступают в новую стадию конфликта, создаются новые союзы, у которых нет красных линий... Пока существует Израиль, мира не будет, это экзистенциальная битва. Пришло время объединить арабов и мусульман, использовать их возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма перед лицом вызовов, опасностей и проектов большого сатаны, представленного Америкой и Израилем", - сказал аль-Кахум. По его словам, операции по поддержке бойцов в секторе Газа с формированием "иерусалимской оси с единым оперативным центром позволили осуществить полную блокаду портов оккупированной Палестины, подобной чему не было в современной истории". В минувший четверг министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил агентству Блумберг, что Израиль готов в случае необходимости снова атаковать районы, контролируемые движением "Ансар Алла" в Йемене, но предпочитает, чтобы международная морская коалиция во главе с США играла ведущую роль в этом вопросе. С начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке движение "Ансар Алла" неоднократно запускало беспилотники и ракеты различных типов, которые обычно сбивались средствами ПВО Израиля в районе города Эйлат на Красном море. Однако 19 июля один из беспилотников врезался в жилой дом в центре Тель-Авива, в результате чего погиб один человек, восемь получили ранения. Вечером 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе порта города Ходейда на западе Йемена. Агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства хуситов сообщило, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде.-
https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html
https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html
израиль
йемен
ходейда (город)
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в мире, израиль, йемен, ходейда (город), исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Йемен, Ходейда (город), Исраэль Кац, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, заявили хуситы

Хуситы призвали арабов и мусульман объединиться в конфликте с Израилем

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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БАГДАД, 28 июл - РИА Новости. Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем, где нет "красных линий", пришло время арабам и мусульманам объединиться в этой войне, заявил РИА Новости член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Али аль-Кахум.
"Йемен и его лидер вступают в новую стадию конфликта, создаются новые союзы, у которых нет красных линий... Пока существует Израиль, мира не будет, это экзистенциальная битва. Пришло время объединить арабов и мусульман, использовать их возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма перед лицом вызовов, опасностей и проектов большого сатаны, представленного Америкой и Израилем", - сказал аль-Кахум.
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По его словам, операции по поддержке бойцов в секторе Газа с формированием "иерусалимской оси с единым оперативным центром позволили осуществить полную блокаду портов оккупированной Палестины, подобной чему не было в современной истории".
В минувший четверг министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил агентству Блумберг, что Израиль готов в случае необходимости снова атаковать районы, контролируемые движением "Ансар Алла" в Йемене, но предпочитает, чтобы международная морская коалиция во главе с США играла ведущую роль в этом вопросе.
С начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке движение "Ансар Алла" неоднократно запускало беспилотники и ракеты различных типов, которые обычно сбивались средствами ПВО Израиля в районе города Эйлат на Красном море.
Однако 19 июля один из беспилотников врезался в жилой дом в центре Тель-Авива, в результате чего погиб один человек, восемь получили ранения. Вечером 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе порта города Ходейда на западе Йемена. Агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства хуситов сообщило, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде.-
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