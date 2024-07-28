"Хезболла" объяснила инцидент на Голанских высотах падением ракеты ПВО
Axios: "Хезболла" связала инцидент на Голанских высотах с работой ПВО Израиля
© AP Photo / Hassan ShamsМесто обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
© AP Photo / Hassan Shams
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика, сообщает портал Axios.
"Официальные лица "Хезболлах" заявили ООН, что инцидент стал результатом того, что израильская ракета-перехватчик упала на футбольное поле", - пишет издание.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.