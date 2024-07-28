https://ria.ru/20240728/khezbolla-1962456734.html

"Хезболла" объяснила инцидент на Голанских высотах падением ракеты ПВО

"Хезболла" объяснила инцидент на Голанских высотах падением ракеты ПВО - РИА Новости, 28.07.2024

"Хезболла" объяснила инцидент на Голанских высотах падением ракеты ПВО

Ливанское движение "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах связан с падением на его территорию... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T04:33

2024-07-28T04:33

2024-07-28T06:56

в мире

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ливан

голанские высоты

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика, сообщает портал Axios. "Официальные лица "Хезболлах" заявили ООН, что инцидент стал результатом того, что израильская ракета-перехватчик упала на футбольное поле", - пишет издание. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20240728/ssha-1962450147.html

https://ria.ru/20240728/vysoty-1962447611.html

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году