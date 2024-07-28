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В офисе Харрис прокомментировали ее критику действий Израиля в Газе - РИА Новости, 28.07.2024
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02:13 28.07.2024 (обновлено: 04:46 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kharris-1962451910.html
В офисе Харрис прокомментировали ее критику действий Израиля в Газе
В офисе Харрис прокомментировали ее критику действий Израиля в Газе - РИА Новости, 28.07.2024
В офисе Харрис прокомментировали ее критику действий Израиля в Газе
В офисе вице-президента США Камалы Харрис не считают, что ее критика действий Израиля в секторе Газа навредит переговорам страны с палестинским движением ХАМАС, РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T02:13
2024-07-28T04:46
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
камала харрис
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В офисе вице-президента США Камалы Харрис не считают, что ее критика действий Израиля в секторе Газа навредит переговорам страны с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на помощника Харрис. "Офис вице-президента Харрис… опроверг утверждение высокопоставленного израильского чиновника о том, что слова вице-президента в четверг, когда она решительно раскритиковала поведение Израиля в войне с ХАМАС, могли усложнить достижение сделки о прекращении огня", - пишет газета. Отмечается, что такое опровержение было сделано на фоне заявления неназванного высокопоставленного израильского чиновника газете Times of Israel, который допустил, что слова Харрис могут усложнить мирные переговоры. "Президент (США Джо) Байден и вице-президент Харрис донесли одно и то же послание в личных встречах с премьер-министром (Израиля Биньямином) Нетаньяху: настало время для заключения сделки о прекращении огня и освобождении заложников", - приводит CNN слова помощника Харрис. Как указывает телеканал, чиновники администрации Байдена признают, что в ближайшие недели возможна "напряженность" в связи с высказываниями Харрис по вопросу войны в секторе Газа. По данным телеканала, команда Харрис на встречах с участием различных ведомств неоднократно выступала за дополнительное давление на Израиль и, в частности, выступала за санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился с вице-президентом США Харрис в четверг, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. По итогам встречи Харрис публично призвала израильское руководство как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и заявила о необходимости "положить конец страданиям палестинцев". В связи с этим американские СМИ и эксперты считают, что вице-президент Харрис придерживается более нейтральной позиции по Израилю, чем действующий президент США Джо Байден, который называет себя "сионистом". Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис прекратить огонь, заявив, что "прекращения войны не будет".
https://ria.ru/20240728/obstrel-1962446379.html
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, камала харрис, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Камала Харрис, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В офисе Харрис прокомментировали ее критику действий Израиля в Газе

Офис Харрис счел, что ее критика Израиля не навредит переговорам с ХАМАС

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В офисе вице-президента США Камалы Харрис не считают, что ее критика действий Израиля в секторе Газа навредит переговорам страны с палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на помощника Харрис.
"Офис вице-президента Харрис… опроверг утверждение высокопоставленного израильского чиновника о том, что слова вице-президента в четверг, когда она решительно раскритиковала поведение Израиля в войне с ХАМАС, могли усложнить достижение сделки о прекращении огня", - пишет газета.
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Отмечается, что такое опровержение было сделано на фоне заявления неназванного высокопоставленного израильского чиновника газете Times of Israel, который допустил, что слова Харрис могут усложнить мирные переговоры.
"Президент (США Джо) Байден и вице-президент Харрис донесли одно и то же послание в личных встречах с премьер-министром (Израиля Биньямином) Нетаньяху: настало время для заключения сделки о прекращении огня и освобождении заложников", - приводит CNN слова помощника Харрис.
Как указывает телеканал, чиновники администрации Байдена признают, что в ближайшие недели возможна "напряженность" в связи с высказываниями Харрис по вопросу войны в секторе Газа.
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По данным телеканала, команда Харрис на встречах с участием различных ведомств неоднократно выступала за дополнительное давление на Израиль и, в частности, выступала за санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился с вице-президентом США Харрис в четверг, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. По итогам встречи Харрис публично призвала израильское руководство как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и заявила о необходимости "положить конец страданиям палестинцев". В связи с этим американские СМИ и эксперты считают, что вице-президент Харрис придерживается более нейтральной позиции по Израилю, чем действующий президент США Джо Байден, который называет себя "сионистом".
Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис прекратить огонь, заявив, что "прекращения войны не будет".
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В миреИзраильСШАЗападный берег реки ИорданКамала ХаррисДжо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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