https://ria.ru/20240728/kanada-1962555602.html

Канадцам не хватает средств на жизнь, рассказал брат Трюдо

Канадцам не хватает средств на жизнь, рассказал брат Трюдо - РИА Новости, 28.07.2024

Канадцам не хватает средств на жизнь, рассказал брат Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не имеет последнего слова в вопросах управления страной, а является частью элиты, канадцам при этом не хватает на жизнь,... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:37

2024-07-28T19:37

2024-07-28T20:25

в мире

канада

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148153/69/1481536935_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_2d9bdeeb46cef58ce62bb38f98cda72f.jpg

НЭШВИЛЛ (США), 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не имеет последнего слова в вопросах управления страной, а является частью элиты, канадцам при этом не хватает на жизнь, заявил РИА Новости его брат Кайл Кемпер. "Мой брат - это официальный представитель канадского правительства, или премьер-министр. Но я не ощущаю, чтобы он был человеком, за которым последнее слово. Он часть глобального управленческого класса", - сказал РИА Новости Кемпер на полях криптовалютной конференции в Нэшвилле. По его словам, Канаде следует заняться решением собственных проблем, потому что многие хотят перемен, поскольку не всем жителям страны хватает средств на жизнь. "Я беспокоюсь за структуру канадской политики и общества, целостность и коэффициент счастья. Люди напуганы, они бедные, не обладают средствами на жизнь. Ситуация для многих становится весьма отчаянной", - отметил Кемпер.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, джастин трюдо