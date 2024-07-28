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Канадцам не хватает средств на жизнь, рассказал брат Трюдо - РИА Новости, 28.07.2024
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19:37 28.07.2024 (обновлено: 20:25 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kanada-1962555602.html
Канадцам не хватает средств на жизнь, рассказал брат Трюдо
Канадцам не хватает средств на жизнь, рассказал брат Трюдо - РИА Новости, 28.07.2024
Канадцам не хватает средств на жизнь, рассказал брат Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не имеет последнего слова в вопросах управления страной, а является частью элиты, канадцам при этом не хватает на жизнь,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:37
2024-07-28T20:25
в мире
канада
джастин трюдо
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НЭШВИЛЛ (США), 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не имеет последнего слова в вопросах управления страной, а является частью элиты, канадцам при этом не хватает на жизнь, заявил РИА Новости его брат Кайл Кемпер. "Мой брат - это официальный представитель канадского правительства, или премьер-министр. Но я не ощущаю, чтобы он был человеком, за которым последнее слово. Он часть глобального управленческого класса", - сказал РИА Новости Кемпер на полях криптовалютной конференции в Нэшвилле. По его словам, Канаде следует заняться решением собственных проблем, потому что многие хотят перемен, поскольку не всем жителям страны хватает средств на жизнь. "Я беспокоюсь за структуру канадской политики и общества, целостность и коэффициент счастья. Люди напуганы, они бедные, не обладают средствами на жизнь. Ситуация для многих становится весьма отчаянной", - отметил Кемпер.
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в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
Канадцам не хватает средств на жизнь, рассказал брат Трюдо

Брат Трюдо Кемпер: канадцам не на что жить, а премьер ничего не решает

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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НЭШВИЛЛ (США), 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не имеет последнего слова в вопросах управления страной, а является частью элиты, канадцам при этом не хватает на жизнь, заявил РИА Новости его брат Кайл Кемпер.
"Мой брат - это официальный представитель канадского правительства, или премьер-министр. Но я не ощущаю, чтобы он был человеком, за которым последнее слово. Он часть глобального управленческого класса", - сказал РИА Новости Кемпер на полях криптовалютной конференции в Нэшвилле.
По его словам, Канаде следует заняться решением собственных проблем, потому что многие хотят перемен, поскольку не всем жителям страны хватает средств на жизнь.
"Я беспокоюсь за структуру канадской политики и общества, целостность и коэффициент счастья. Люди напуганы, они бедные, не обладают средствами на жизнь. Ситуация для многих становится весьма отчаянной", - отметил Кемпер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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В миреКанадаДжастин Трюдо
 
 
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