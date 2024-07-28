Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/kampaniya-1962535435.html
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис - РИА Новости, 28.07.2024
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис
Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании 200 миллионов долларов с тех пор, как решила участвовать в борьбе за высший... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:50
2024-07-28T16:50
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961452940_0:24:2512:1436_1920x0_80_0_0_dcff8f0c0a35dda23d137bfb177afb42.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании 200 миллионов долларов с тех пор, как решила участвовать в борьбе за высший государственный пост от Демократической партии, сообщает ее предвыборный штаб в соцсети X. "Собрано 200 миллионов долларов", - говорится в публикации. Как утверждает штаб Харрис, 66% пожертвований на ее предвыборную кампанию поступили от тех, кто жертвовал средства впервые. Также штаб отчитался о привлечении к кампании 170 тысяч новых волонтеров. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html
https://ria.ru/20240726/kharris-1962071855.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961452940_131:0:2363:1674_1920x0_80_0_0_b954acfe5ab26e87b30e1063707232a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис

Предвыборная кампания Камалы Харрис собрала за неделю 200 млн долларов

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании 200 миллионов долларов с тех пор, как решила участвовать в борьбе за высший государственный пост от Демократической партии, сообщает ее предвыборный штаб в соцсети X.
"Собрано 200 миллионов долларов", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Америке предлагают идеального кандидата в президенты
24 июля, 08:00
Как утверждает штаб Харрис, 66% пожертвований на ее предвыборную кампанию поступили от тех, кто жертвовал средства впервые. Также штаб отчитался о привлечении к кампании 170 тысяч новых волонтеров.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Первый предвыборный ролик Харрис разъярил американцев
26 июля, 07:48
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала