https://ria.ru/20240728/kampaniya-1962535435.html
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис - РИА Новости, 28.07.2024
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис
Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании 200 миллионов долларов с тех пор, как решила участвовать в борьбе за высший... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:50
2024-07-28T16:50
2024-07-28T16:50
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании 200 миллионов долларов с тех пор, как решила участвовать в борьбе за высший государственный пост от Демократической партии, сообщает ее предвыборный штаб в соцсети X. "Собрано 200 миллионов долларов", - говорится в публикации. Как утверждает штаб Харрис, 66% пожертвований на ее предвыборную кампанию поступили от тех, кто жертвовал средства впервые. Также штаб отчитался о привлечении к кампании 170 тысяч новых волонтеров. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Стало известно, сколько собрала предвыборная кампания Харрис
Предвыборная кампания Камалы Харрис собрала за неделю 200 млн долларов