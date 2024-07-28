https://ria.ru/20240728/jakutija-1962524019.html

В Якутии нет прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров

В Якутии нет прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров - РИА Новости, 28.07.2024

В Якутии нет прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров

Прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в Якутии нет, за сутки площадь пожаров сократилась почти на 40 тысяч гектар, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T15:12

2024-07-28T15:12

2024-07-28T15:12

происшествия

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в Якутии нет, за сутки площадь пожаров сократилась почти на 40 тысяч гектар, сообщает оперативный штаб республики. На особом контроле в республике ситуация в шести районах Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Олекминском, Алданском и Сунтарском. "Прямой угрозы населенным пунктам нет. На сегодняшний день на территории двадцати одного района тушится 61 лесной пожар общей площадью 488 961 га. Задействовано 1839 огнеборцев и 199 единиц спецтехники. С начала суток ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью более 39 тысяч гектар, локализовано 4 пожара площадью 3 441 га", - рассказали в оперштабе. Мониторинг лесопожарной обстановки ведут 16 воздушных судов, в тушении задействованы 11 судов. "Сегодня самолет-зондировщик Як-40 "Метео" вылетел для воздействия на облачность в Ленский и Олекминский районы. Самолеты Бе-200ЧС работают в Кобяйском и Верхневилюйском районах", - уточняется в сообщении оперштаба. Ранее огнеборцы в Якутии потушили за сутки три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га.

https://ria.ru/20240726/pozhary-1962263442.html

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

https://ria.ru/20240725/novorossijsk-1961930664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, природные пожары в россии