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В Якутии нет прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров - РИА Новости, 28.07.2024
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15:12 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/jakutija-1962524019.html
В Якутии нет прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров
В Якутии нет прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров - РИА Новости, 28.07.2024
В Якутии нет прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров
Прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в Якутии нет, за сутки площадь пожаров сократилась почти на 40 тысяч гектар, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:12
2024-07-28T15:12
происшествия
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в Якутии нет, за сутки площадь пожаров сократилась почти на 40 тысяч гектар, сообщает оперативный штаб республики. На особом контроле в республике ситуация в шести районах Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Олекминском, Алданском и Сунтарском. "Прямой угрозы населенным пунктам нет. На сегодняшний день на территории двадцати одного района тушится 61 лесной пожар общей площадью 488 961 га. Задействовано 1839 огнеборцев и 199 единиц спецтехники. С начала суток ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью более 39 тысяч гектар, локализовано 4 пожара площадью 3 441 га", - рассказали в оперштабе. Мониторинг лесопожарной обстановки ведут 16 воздушных судов, в тушении задействованы 11 судов. "Сегодня самолет-зондировщик Як-40 "Метео" вылетел для воздействия на облачность в Ленский и Олекминский районы. Самолеты Бе-200ЧС работают в Кобяйском и Верхневилюйском районах", - уточняется в сообщении оперштаба. Ранее огнеборцы в Якутии потушили за сутки три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га.
https://ria.ru/20240726/pozhary-1962263442.html
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
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происшествия, природные пожары в россии
Происшествия, Природные пожары в России
В Якутии нет прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров

Оперштаб Якутии: прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета. Архивное фото
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ЯКУТСК, 28 июл - РИА Новости. Прямой угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в Якутии нет, за сутки площадь пожаров сократилась почти на 40 тысяч гектар, сообщает оперативный штаб республики.
На особом контроле в республике ситуация в шести районах Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Олекминском, Алданском и Сунтарском.
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"Прямой угрозы населенным пунктам нет. На сегодняшний день на территории двадцати одного района тушится 61 лесной пожар общей площадью 488 961 га. Задействовано 1839 огнеборцев и 199 единиц спецтехники. С начала суток ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью более 39 тысяч гектар, локализовано 4 пожара площадью 3 441 га", - рассказали в оперштабе.
Мониторинг лесопожарной обстановки ведут 16 воздушных судов, в тушении задействованы 11 судов.
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"Сегодня самолет-зондировщик Як-40 "Метео" вылетел для воздействия на облачность в Ленский и Олекминский районы. Самолеты Бе-200ЧС работают в Кобяйском и Верхневилюйском районах", - уточняется в сообщении оперштаба.
Ранее огнеборцы в Якутии потушили за сутки три лесных пожара на площади свыше 16 тысяч га.
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