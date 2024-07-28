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Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле - РИА Новости, 28.07.2024
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21:14 28.07.2024 (обновлено: 21:17 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/izrail-1962565290.html
Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле
Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле - РИА Новости, 28.07.2024
Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле
Интенсивность боевых действий в Ливане после субботнего удара по Голанским высотам может возрасти на короткий промежуток времени, не переходя в полномасштабную... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:14
2024-07-28T21:17
израиль
ливан
голанские высоты
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Интенсивность боевых действий в Ливане после субботнего удара по Голанским высотам может возрасти на короткий промежуток времени, не переходя в полномасштабную войну, пишет в воскресенье новостной портал Ynet со ссылкой на ряд высокопоставленных израильских чиновников. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах". "Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор", - пишет новостной портал, цитируя чиновников. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в штабе минобороны в Тель-Авиве обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками в связи с недавним ракетным обстрелом Голанских высот. До этого глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в стране и совместно с высокопоставленными военными Израиля утвердил оперативные планы на северном фронте. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
https://ria.ru/20240728/khezbolla-1962456734.html
https://radiosputnik.ru/20240728/izrail-1962535928.html
https://ria.ru/20240728/vysoty-1962447611.html
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израиль, ливан, голанские высоты, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ливан, Голанские высоты, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле

Ynet: интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, не переходя в войну

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Интенсивность боевых действий в Ливане после субботнего удара по Голанским высотам может возрасти на короткий промежуток времени, не переходя в полномасштабную войну, пишет в воскресенье новостной портал Ynet со ссылкой на ряд высокопоставленных израильских чиновников.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах".
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Вчера, 04:33
«
"Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор", - пишет новостной портал, цитируя чиновников.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в штабе минобороны в Тель-Авиве обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками в связи с недавним ракетным обстрелом Голанских высот. До этого глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в стране и совместно с высокопоставленными военными Израиля утвердил оперативные планы на северном фронте.
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Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
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ИзраильЛиванГоланские высотыООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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