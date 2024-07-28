Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле
Ynet: интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, не переходя в войну
© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Интенсивность боевых действий в Ливане после субботнего удара по Голанским высотам может возрасти на короткий промежуток времени, не переходя в полномасштабную войну, пишет в воскресенье новостной портал Ynet со ссылкой на ряд высокопоставленных израильских чиновников.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах".
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"Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор", - пишет новостной портал, цитируя чиновников.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в штабе минобороны в Тель-Авиве обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками в связи с недавним ракетным обстрелом Голанских высот. До этого глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в стране и совместно с высокопоставленными военными Израиля утвердил оперативные планы на северном фронте.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.