https://ria.ru/20240728/izrail-1962565290.html

Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле

Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле - РИА Новости, 28.07.2024

Интенсивность боевых действий в Ливане может возрасти, сообщили в Израиле

Интенсивность боевых действий в Ливане после субботнего удара по Голанским высотам может возрасти на короткий промежуток времени, не переходя в полномасштабную... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T21:14

2024-07-28T21:14

2024-07-28T21:17

израиль

ливан

голанские высоты

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962479315_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_0e8f6c16aa406fad22b073d762228cf8.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Интенсивность боевых действий в Ливане после субботнего удара по Голанским высотам может возрасти на короткий промежуток времени, не переходя в полномасштабную войну, пишет в воскресенье новостной портал Ynet со ссылкой на ряд высокопоставленных израильских чиновников. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах". "Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор", - пишет новостной портал, цитируя чиновников. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в штабе минобороны в Тель-Авиве обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками в связи с недавним ракетным обстрелом Голанских высот. До этого глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в стране и совместно с высокопоставленными военными Израиля утвердил оперативные планы на северном фронте. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20240728/khezbolla-1962456734.html

https://radiosputnik.ru/20240728/izrail-1962535928.html

https://ria.ru/20240728/vysoty-1962447611.html

израиль

ливан

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, ливан, голанские высоты, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире