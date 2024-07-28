В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну
МИД Израиля призвал отвести силы "Хезболлы" для предотвращения войны с Ливаном
© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Израиль призвал Ливан отвести силы шиитского движения "Хезболла", чтобы предотвратить войну, сообщил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в соцсети Х.
"Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить "Хезболлу" выполнить резолюцию СБ ООН 1701. Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем", — написал он.
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Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии.
Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.