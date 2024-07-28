https://ria.ru/20240728/izrail-1962476268.html

В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну

В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну - РИА Новости, 28.07.2024

В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну

Израиль призвал Ливан отвести силы шиитского движения "Хезболла", чтобы предотвратить войну, сообщил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:54

2024-07-28T09:54

2024-07-28T10:43

в мире

израиль

хезболла

ливан

голанские высоты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Израиль призвал Ливан отвести силы шиитского движения "Хезболла", чтобы предотвратить войну, сообщил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в соцсети Х."Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить "Хезболлу" выполнить резолюцию СБ ООН 1701. Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем", — написал он.Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии.Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, "Хезболла" заявила ООН, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240728/udar-1962463257.html

https://ria.ru/20240723/voyna-1961589479.html

https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html

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в мире, израиль, хезболла, ливан, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году