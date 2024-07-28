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В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну - РИА Новости, 28.07.2024
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09:54 28.07.2024 (обновлено: 10:43 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/izrail-1962476268.html
В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну
В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну - РИА Новости, 28.07.2024
В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну
Израиль призвал Ливан отвести силы шиитского движения "Хезболла", чтобы предотвратить войну, сообщил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T09:54
2024-07-28T10:43
в мире
израиль
хезболла
ливан
голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Израиль призвал Ливан отвести силы шиитского движения "Хезболла", чтобы предотвратить войну, сообщил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в соцсети Х."Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить "Хезболлу" выполнить резолюцию СБ ООН 1701. Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем", — написал он.Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии.Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, "Хезболла" заявила ООН, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240728/udar-1962463257.html
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израиль
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в мире, израиль, хезболла, ливан, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Ливан, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну

МИД Израиля призвал отвести силы "Хезболлы" для предотвращения войны с Ливаном

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Израиль призвал Ливан отвести силы шиитского движения "Хезболла", чтобы предотвратить войну, сообщил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в соцсети Х.
"Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить "Хезболлу" выполнить резолюцию СБ ООН 1701. Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии.
Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
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07:34
В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана.
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, "Хезболла" заявила ООН, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.
Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

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23 июля, 22:45

Обострение между Израилем и Ливаном

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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