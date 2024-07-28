https://ria.ru/20240728/iran-1962452434.html

Посол Ирана осудил реакцию Израиля на удар по Голанским высотам

Посол Ирана осудил реакцию Израиля на удар по Голанским высотам - РИА Новости, 28.07.2024

Посол Ирана осудил реакцию Израиля на удар по Голанским высотам

Иран не ожидает и не хочет расширения военных действий на Ливан и в регионе, сообщил в своем микроблоге в соцсети Х посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани на фоне РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T02:30

2024-07-28T02:30

2024-07-28T11:45

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ДОХА, 28 июл - РИА Новости. Иран не ожидает и не хочет расширения военных действий на Ливан и в регионе, сообщил в своем микроблоге в соцсети Х посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани на фоне угроз Израиля в адрес Ливана и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Хезболлах" после обстрела Голанских высот. "Несмотря на спектакль, устроенный сионистским режимом несколько часов назад; "три не" по-прежнему резюмируют нашу позицию относительно угрозы расширения военных действий на Ливан и регион", - написал посол. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. "Во-первых, мы не ожидаем расширения войны и считаем, что шансы на это очень малы из-за навязанных силовых уравнений. Во-вторых, мы этого не хотим, потому что Исламская Республика Иран всегда стремится снизить напряженность в регионе. В-третьих, мы этого не боимся во всех смыслах этого слова, и наши враги могут себе представить, на что мы способны с нашей силой, способностями, защищая ливанское движение сопротивления", - добавил Амани. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение, посчитав Голанские высоты оккупированной территорией Сирии. В марте 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

https://ria.ru/20240728/ssha-1962450147.html

https://ria.ru/20240728/obstrel-1962446379.html

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, дональд трамп, хезболла, оон, иран