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Эксперт назвала условия для получения выплаты на погашение ипотеки - РИА Новости, 28.07.2024
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02:16 28.07.2024 (обновлено: 04:49 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/ipoteka-1962452119.html
Эксперт назвала условия для получения выплаты на погашение ипотеки
Эксперт назвала условия для получения выплаты на погашение ипотеки - РИА Новости, 28.07.2024
Эксперт назвала условия для получения выплаты на погашение ипотеки
Право на выплату для погашения задолженности по ипотечному кредиту получают родители - граждане РФ, в семьях которых с 1 января 2019 года родился третий или... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T02:16
2024-07-28T04:49
общество
ипотека
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Право на выплату для погашения задолженности по ипотечному кредиту получают родители - граждане РФ, в семьях которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, объяснила РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. "Изменится порядок выплаты задолженности по кредитам в связи с принятым недавно федеральным законом о продлении для многодетных семей возможности полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту. Это касается родителей - граждан РФ, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий ребенок или последующие дети", - сказала Рыжих. По ее словам, таким семьям в рамках господдержки выделят не более 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту. В целом же действие семейной льготной ипотеки будет продлено до 2030 года. Кроме того, многодетные семьи освобождаются от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, отметила Рыжих. "Также в этом году было закреплено понятие многодетной семьи на федеральном уровне: планируется, что теперь многодетные семьи смогут пользоваться всей доступной соцподдержкой во всех регионах страны, где бы они ни проживали" - объяснила эксперт. Она напомнила, что сегодня многодетным родителям предоставляют трудовые гарантии, приоритетное право на заключение социального контракта, дополнительные налоговые вычеты (по налогу на имущество, земельному налогу), бесплатное посещение учреждений культуры, профессиональное и дополнительное обучение. Кроме того, многодетным матерям гарантировано досрочное назначение страховой пенсии.
https://ria.ru/20240728/matkapital-1962444241.html
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общество, ипотека, россия
Общество, Ипотека, Россия
Эксперт назвала условия для получения выплаты на погашение ипотеки

Эксперт Рыжих: многодетные семьи получат право на выплату для погашения ипотеки

© iStock.com / bymuratdenizИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© iStock.com / bymuratdeniz
Ипотека. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Право на выплату для погашения задолженности по ипотечному кредиту получают родители - граждане РФ, в семьях которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, объяснила РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
"Изменится порядок выплаты задолженности по кредитам в связи с принятым недавно федеральным законом о продлении для многодетных семей возможности полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту. Это касается родителей - граждан РФ, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий ребенок или последующие дети", - сказала Рыжих.
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По ее словам, таким семьям в рамках господдержки выделят не более 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту. В целом же действие семейной льготной ипотеки будет продлено до 2030 года. Кроме того, многодетные семьи освобождаются от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, отметила Рыжих.
"Также в этом году было закреплено понятие многодетной семьи на федеральном уровне: планируется, что теперь многодетные семьи смогут пользоваться всей доступной соцподдержкой во всех регионах страны, где бы они ни проживали" - объяснила эксперт.
Она напомнила, что сегодня многодетным родителям предоставляют трудовые гарантии, приоритетное право на заключение социального контракта, дополнительные налоговые вычеты (по налогу на имущество, земельному налогу), бесплатное посещение учреждений культуры, профессиональное и дополнительное обучение. Кроме того, многодетным матерям гарантировано досрочное назначение страховой пенсии.
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